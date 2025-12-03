الأربعاء 03 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

أبرزها الشكاوى الانتخابية، الوطنية للانتخابات تتلقى 53 شكوى خلال اليوم الأول للاقتراع في الدوائر الملغاة

المستشار أحمد بنداري
المستشار أحمد بنداري
18 حجم الخط
ads

تلقت الهيئة الوطنية للانتخابات 53 شكوى من مختلف المحافظات خلال متابعة سير عملية الاقتراع، في اليوم الأول بانتخابات الدوائر الملغاة في 19 دائرة، بجانب جولة الإعادة بدائرة إطسا بالفيوم. 

 

وقال المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الشكاوى تنوعت بين ملاحظات تنظيمية وأخرى تتعلق بسير العمل داخل اللجان.

.

وجاءت الشكاوى على النحو التالي:

14 شكوى بشأن توجيه الناخبين داخل بعض المقرات الانتخابية.

11 شكوى لعدم السماح لمندوبي المرشحين بالدخول إلى المقرات الانتخابية.

9 شكاوى تتعلق بسير العملية الانتخابية، بينها تأخر في بدء الاقتراع وعدم تقديم المساعدة اللازمة للناخبين من كبار السن وذوي الهمم.

7 شكاوى بسبب تكدس الناخبين داخل اللجان.

7 شكاوى عن رصد وقائع يُشتبه بأنها رشاوى انتخابية.

3 شكاوى بشأن الاستعلام عن المقار الانتخابية.

2 شكوى لعدم إدراج بعض المواطنين بقاعدة بيانات الناخبين.

وأكدت الهيئة أنها تتعامل مع جميع الشكاوى فور ورودها، وتنسق مع الجهات المختصة لضمان انتظام العملية الانتخابية وتيسير إجراءات التصويت لكل الناخبين وفقًا للقانون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة الوطنية للانتخابات العملية الانتخابية المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات المقرات الانتخابية المستشار احمد بنداري سير العملية الانتخابية قاعدة بيانات الناخبين

مواد متعلقة

بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة.. "الوطنية للانتخابات" تشيد بمشاركة ذوي الهمم في انتخابات مجلس النواب

الوطنية للانتخابات تحذر الناخبين من التأثير على إرادتهم: منصات التواصل الاجتماعي ليست جهة شكوى

الأكثر قراءة

الدوري المصري، تعادل سلبي بين بيراميدز وكهرباء الإسماعيلية بالشوط الأول

الدوري الإسباني، ريال مدريد يتقدم على بلباو بثنائية في الشوط الأول

مصدر يكشف موعد عودة المياه بعد كسر مفاجئ في خط رئيسي أمام مستشفى أم المصريين

أموال صندوق تكافل وكرامة لأصحاب المناصب الرفيعة، 4 أسئلة تنتظر إجابات وافية من وزيرة التضامن

تبرعت بثروتها لصندوق تحيا مصر، رحيل الحاجة سبيلة عجيزة أيقونة العطاء بالدقهلية

تسبب في بكائه، شاهد تعليق عضو لجنة تحكيم "ذا فويس" لمتسابق يمني

الدوري المصري، بيراميدز يصعق كهرباء الإسماعيلية بثنائية ويزحف نحو الصدارة

الخاتم فيه جن، سائق تاكسى يستولى على مصوغات سيدة بحيلة الدجل فى بنى سويف

خدمات

المزيد

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية

أسعار العملات مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد وفاة يوسف سباح نادي الزهور، الإفتاء توضح مدى اعتبار الغريق من الشهداء

ما حكم الرجوع في اليمين وكفارته؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يشترط الانتظار بين العمرة والأخرى؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads