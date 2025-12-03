الأربعاء 03 ديسمبر 2025
ديكو يكشف حقيقة عودة ميسي إلى برشلونة

نفى ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، احتمالية ارتداء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لقميص الفريق الكتالوني من جديد.

حقيقة عودة ميسي إلى برشلونة

وقال ديكو، في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "عودة ميسي على سبيل الإعارة؟ لا أعتقد أن ذلك ممكن لأن ليو مرتبط بعقد ولم يُطرح الأمر أبدًا. ليو هو ليو، وما زال بإمكانه تقديم شيء، إنه لاعب كبير، لكن هذا ليس موضوعًا سنتحدث عنه".


وأضاف المدير الرياضي لبرشلونة: "الوضع الحالي مجرد تكهنات بشكل كامل".

وأكد ديكو أنه لا يفاجَأ بسماع جماهير برشلونة تهتف باسم ميسي في الدقيقة العاشرة داخل ملعب سبوتيفاي كامب نو، قائلًا: "ليو سيظل مؤثرًا طوال حياته. بالنسبة لي، ليو هو أفضل لاعب في تاريخ النادي إلى جانب يوهان ورونالدينيو. من الطبيعي ألا ينساه جمهور هذا الجيل".

الصورة

كما تطرق المدير الرياضي إلى المقارنة المتداولة بين ميسي ولامين يامال، موضحًا: "إنهما من مرحلتين مختلفتين، كما أنهما لاعبان مختلفان. كلاهما يفوق الآخرين في إدراك الأمور، لكن ليو نشأ في بيئة لم يكن فيها أي ضغط أو حاجة للظهور لأنه لم يكن وقته بعد، بينما نشأ لامين في ظرف مختلف، في برشلونة قيد إعادة البناء، في حين أن ليو لعب داخل فريق كان قد استقر بالفعل بمتوسط أعمار يتراوح بين 26 و27 عامًا. ليو دخل تدريجيًا".

وأضاف ديكو مبررًا: "ميسي كان يثير الفضول، فقد ذهبت لمتابعة الفريق الرديف من أجله. كان يتركك مندهشًا بسبب جودته"

