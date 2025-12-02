الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
تعادل إيجابي بين برشلونة وأتلتيكو مدريد في الشوط الأول

برشلونة
برشلونة
الدوري الإسباني، يتعادل برشلونة مع أتلتيكو مدريد بهدف لمثله في الشوط الأول على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، في مباراة مقدمة من الجولة التاسعة عشرة لبطولة الدوري الإسباني.

وتقدم أتلتيكو أولا عن طريق أليخاندرو بايتا في الدقيقة 10 إلا أن رافينيا سجل التعادل في الدقيقة 26.

May be an image of football, soccer, cleats and text that says 'CTANE STANLEY STA 20 STALEY 20 LEY STAI KLEY ANLEY NLFY TANL'
May be an image of football, soccer and text that says 'n Krak ට RIYADH AR AIR'
May be an image of soccer, football and text

تشكيل برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: جول كوندي، باو كوبارسي، مارتين، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: إريك جارسيا، بيدري، داني أولمو.

خط الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا.

الصورة

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة بعد فوزه في الجولة الماضية على ألافيس بثلاثية لهدف، وتعادل ريال مدريد أمام جيرونا بهدف لمثله.

ويملك ريال مدريد 33 نقطة في المركز الثاني في جدول الترتيب وسيواجه أتلتيك بلباو غدا الأربعاء في منافسات الليجا.

ويأتي أتلتيكو مدريد في المركز الرابع برصيد 31 نقطة، خلف فياريال صاحب المركز الثالث الذي يملك 32 نقطة.

