تعادل إيجابي بين برشلونة وأتلتيكو مدريد في الشوط الأول

الدوري الإسباني، يتعادل برشلونة مع أتلتيكو مدريد بهدف لمثله في الشوط الأول على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، في مباراة مقدمة من الجولة التاسعة عشرة لبطولة الدوري الإسباني.

وتقدم أتلتيكو أولا عن طريق أليخاندرو بايتا في الدقيقة 10 إلا أن رافينيا سجل التعادل في الدقيقة 26.

تشكيل برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: جول كوندي، باو كوبارسي، مارتين، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: إريك جارسيا، بيدري، داني أولمو.

خط الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة بعد فوزه في الجولة الماضية على ألافيس بثلاثية لهدف، وتعادل ريال مدريد أمام جيرونا بهدف لمثله.

ويملك ريال مدريد 33 نقطة في المركز الثاني في جدول الترتيب وسيواجه أتلتيك بلباو غدا الأربعاء في منافسات الليجا.

ويأتي أتلتيكو مدريد في المركز الرابع برصيد 31 نقطة، خلف فياريال صاحب المركز الثالث الذي يملك 32 نقطة.

