ضياء رشوان: أهل غزة هم أصحاب الأرض ومصر ترفض التهجير القسري (فيديو)

التهجير، قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن المبدأ المستقر في القانون الدولي والمستقر في القرارات الدولية المتعلقة بـ الأراضي الفلسطينية هي أراضي يسكنها أهلها، أي أن أهل غزة هم أهل هذه الأرض، ليسوا ضيوفا وليسوا نازحين إليها من بلد آخر.

ضياء رشوان يؤكد على حق بقاء سكان غزة فى أراضيهم

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهى درويش، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن التمسك بحق البقاء في غزة هو حق راسخ في القانون الدولي، مشددا، على أي شيء مخالف لهذا يعتبر جريمة حرب.



وتابع، أن مصر ترفض التهجير الإجباري، وتؤكد أن سلطة الاحتلال هي المسؤولة عن أي خروقات في هذا الشأن، كما أن خطة الرئيس ترامب قالت بشكل واضح في البند رقم 12 من الخطة نصا أنه لا يجبر أحد على المغادرة، وسيكون لمن يرغب بالمغادرة حرية المغادرة، والعودة.

وواصل: "خطة ترامب نصت أيضا على تشجيع الناس على البقاء وتوفير لهم فرصة البناء، إذا، ما ورد في خطة الرئيس ترامب وقع عليه نتنياهو ووقعت عليه حماس وضمان من مصر وقطر وتركيا وأمريكا، يقول عكس تمامًا ما تريد السلطات الإسرائيلية أن تنشره شائعات وكذبا على مصر وتحميل مصر المسؤولية".

مصر تتمسك برفض التهجير القسري لسكان غزة

وأردف، أن مصر قبل خطة الرئيس ترامب بعامين تمسكت بنفس الموقف الذي دأبت عليه الخطة، لا تهجير قسريا، وأن من يرغب يهاجر وأن من يغادر له حق العودة، وأنه لابد من أن يشجع الناس على البقاء في أراضيهم، وتوفير ظروف حياة أفضل لهم.

