عمرو موسى: خطر التهجير ما زال قائمًا ويجب الحذر من مخططات المتطرفين الإسرائيليين

أكد عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، أن خطر التهجير لا يزال قائمًا رغم التهدئة الحالية، مشددًا على ضرورة التعامل بحذر مع التحركات الإسرائيلية في المرحلة الراهنة.

عمرو موسى: ما جرى مؤخرًا فرصة لبناء سلام أكثر شمولًا

قال موسى، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج “يحدث في مصر” عبر شاشة MBC مصر، إن ما شهدته المنطقة خلال الأيام الماضية أدى إلى أوضاع يمكن البناء عليها للتوجه نحو سلام أكثر شمولًا واستقرارًا.

تحذير من التيار المتطرف الإسرائيلي

وأوضح الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، أن التيار الإسرائيلي المتطرف ما زال يعمل على توسيع المستوطنات وإخراج الفلسطينيين من أراضيهم، وهو ما يستدعي – بحسب تعبيره – يقظة عربية ودولية لمنع تنفيذ مخططات التهجير.

الموقف المصري حال دون تصفية القضية الفلسطينية

وشدد موسى على أن الموقف المصري الرافض لـ التهجير القسري للفلسطينيين، كان له أثر بالغ الأهمية في منع تصفية القضية الفلسطينية، موضحًا أن القاهرة ركزت على هدفين أساسيين منع تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وقف الحرب وإطلاق مسار سياسي جديد.

صفقة جديدة تتشكل في الشرق الأوسط

واختتم عمرو موسى تصريحاته بالإشارة إلى أن ما يجري الآن قد يكون ملامح صفقة جديدة تتشكل في الشرق الأوسط، داعيًا إلى استثمار اللحظة السياسية بحكمة لضمان تحقيق سلام دائم وعادل.

