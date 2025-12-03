نادي الشرقية الرياضي يرد رسميًا على الشائعات المتداولة

18 حجم الخط

أصدر نادي الشرقية الرياضي برئاسة الدكتور حمدي مرزوق بيانًا مهمًا أكد فيه تعرضه خلال الفترة الأخيرة لحملة ممنهجة وممولة تستهدف تشويه صورته والإساءة لسمعة العاملين به ومجلس الإدارة ورئيس المجلس عبر نشر أكاذيب ومغالطات لا تمت للواقع بصلة، في إطار مساعٍ لتحقيق مصالح انتخابية وشخصية حتى لو كان الثمن هدم كيان النادي وتعطيل مسيرته.

وأوضح البيان أن مروّجي تلك الادعاءات يدركون تمامًا عدم صحتها.

إدارة النادي أنها تتصدى لهذه الحملات بكل حزم

وأكدت إدارة النادي أنها تتصدى لهذه الحملات بكل حزم، مشيرة إلى أنه تم بالفعل تحرير محاضر رسمية تتعلق بالتجاوزات التي طالت المجلس والعاملين ورئيس المجلس، مع الاستمرار في رصد أي مخالفة جديدة وإخطار الجهات المختصة بها، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لحماية النادي وسمعته.

الفوز بثلاث بطولات إفريقية متتالية في الهوكي

وأوضح البيان أن الإنجازات غير المسبوقة التي حققها نادي الشرقية كانت سببًا في إزعاج البعض ودافعًا وراء هذه الحملات المغرضة، حيث نجح النادي لأول مرة في تاريخه في الفوز بثلاث بطولات إفريقية متتالية في الهوكي، وتأهل ناشئو كرة القدم لبطولة شمال إفريقيا بالمغرب، وصعود فريق كرة السلة إلى دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى، إضافة إلى صعود فريق كرة القدم إلى القسم الثاني بعد ست سنوات في القسم الثالث.

التصالحات والقضايا المرتبطة بالمطعم والضرائب والكهرباء

كما أشار البيان إلى أن هذه النجاحات جاءت رغم الظروف المالية الصعبة التي تسلّم فيها المجلس النادي مثقلًا بديون تقارب 30 مليون جنيه، جرى تسوية جزء كبير منها، إلى جانب إنهاء ملفات التصالحات والقضايا المرتبطة بالمطعم والضرائب والكهرباء وغيرها، مما أتاح للنادي الانطلاق نحو مزيد من التقدم.

الحقائق ستُعرض تباعًا لإظهار حقيقة ما يجري وفضح الادعاءات والنوايا المغرضة

واختتمت إدارة نادي الشرقية الرياضي بيانها مناشدةً أعضاء الجمعية العمومية ضرورة الانتباه لتلك الحملات المضللة وعدم الانخداع بالشعارات الموجهة ضد النادي ومسئوليه، مؤكدة أن الحقائق ستُعرض تباعًا لإظهار حقيقة ما يجري وفضح الادعاءات والنوايا المغرضة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.