الأربعاء 03 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

البحوث الإسلامية يكرم المشاركات في برنامج محو الأمية الدينية ويدشّن مرحلة جديدة

البحوث الإسلامية
البحوث الإسلامية يكرم المشاركات في برنامج محو الأمية
18 حجم الخط
ads

كرّمت الأمانة المساعدة للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية اليوم مجموعة من السيدات المشاركات في فعاليات برنامج محو الأمية الدينية للمرأة المصرية بقرية المريج بمركز شبين القناطر – القليوبية

 

 وذلك في إطار توجيهات  الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وبحضور الدكتور محمود الهواري الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني، والدكتور أحمد همام مدير عام الإدارة العامة للإعلام الديني، والشيخ شريف أبوحطب مدير عام منطقة وعظ القليوبية، وعدد من أعضاء الأمانة المساعدة.

 

ويأتي هذا التكريم في إطار تقدير مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف لالتزام المشاركات وإقبالهن على البرنامج الذي حقق مردودًا إيجابيًا داخل القرية، ونجح في تعزيز الوعي الديني السليم لدى السيدات المستفيدات.

 تدشين مرحلة جديدة للبرنامج بقرية نوب طحا بشبين القناطر

وشهدت الفعاليات كذلك تدشين مرحلة جديدة للبرنامج بقرية نوب طحا بشبين القناطر، استمرارًا لمسيرة النجاح التي لمسها المجمع في المرحلة الأولى، وتلبيةً لرغبة المزيد من السيدات في الاستفادة من محتوى البرنامج.

البرامج النوعية التي ينفذها مجمع البحوث الإسلامية بهدف رفع الوعي الديني وتصحيح المفاهيم

ويُعد برنامج محو الأمية الدينية للمرأة المصرية أحد البرامج النوعية التي ينفذها المجمع بهدف رفع الوعي الديني وتصحيح المفاهيم، حيث يعتمد البرنامج على منهجية مبسطة وواضحة في أصول الدين، تُقدَّم بأسلوب يناسب جميع الفئات العمرية والثقافية، بما يسهم في بناء وعي رشيد يحصّن الأسرة والمجتمع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأزهر الشريف الدكتور محمود الهواري تصحيح المفاهيم مجمع البحوث الإسلامية مجمع البحوث الاسلامية بالازهر مركز شبين القناطر محمود الهواري البحوث الإسلامية رفع الوعي الديني

مواد متعلقة

البحوث الإسلامية: انطلاق قافلة واعظات الأزهر إلى الواحات البحرية لنشر الوعي الديني

أمين البحوث الإسلامية من مدريد: العالم بحاجة إلى خطاب عادل يعيد للإنسان مكانته

أمين البحوث الإسلامية: حماية المرأة من كل أشكال العنف واجب دِيني ووطني وأخلاقي

أمين البحوث الإسلامية: دار الإفتاء حصن منيع للمجتمع في عصر الفتن وفتاوى المتفيهقين

الأكثر قراءة

إصابة كريم فؤاد في مران منتخب مصر قبل مواجهة الإمارات بكأس العرب

رونالدو ينافس محرز والدوسري على جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط

منتخب العراق يتخطى البحرين بثنائية في كأس العرب 2025

تعرف على سعر جرام الذهب فى الصاغة اليوم الأربعاء 3-12-2025 بمنتصف التعاملات

بعد سباح الزهور، 5 مشاهد تكشف المستور في حوادث وفاة الرياضيين

مقتل القيادي المصري بجماعة الإخوان المسلمين عبد الرحمن الشوادفي برصاص مسلح مجهول في الفلبين

كأس العرب، العراق يتقدم على البحرين بثنائية في الشوط الأول

غرفة عمليات حزب المؤتمر تواصل متابعة انتخابات مجلس النواب بالدوائر الملغاة

خدمات

المزيد

أسعار العملات مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

استقرار سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم شهادة الزور في محاضر الشرطة والنيابة

ملتقى المرأة بالجامع الأزهر: حسن العشرة أساس استقرار الأسرة والمجتمع

تفسير رؤية البقرة بالمنام وعلاقتها بقدوم سنة مليئة بالبركة والرخاء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads