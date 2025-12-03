البحوث الإسلامية يكرم المشاركات في برنامج محو الأمية الدينية ويدشّن مرحلة جديدة

18 حجم الخط

كرّمت الأمانة المساعدة للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية اليوم مجموعة من السيدات المشاركات في فعاليات برنامج محو الأمية الدينية للمرأة المصرية بقرية المريج بمركز شبين القناطر – القليوبية

وذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وبحضور الدكتور محمود الهواري الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني، والدكتور أحمد همام مدير عام الإدارة العامة للإعلام الديني، والشيخ شريف أبوحطب مدير عام منطقة وعظ القليوبية، وعدد من أعضاء الأمانة المساعدة.

ويأتي هذا التكريم في إطار تقدير مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف لالتزام المشاركات وإقبالهن على البرنامج الذي حقق مردودًا إيجابيًا داخل القرية، ونجح في تعزيز الوعي الديني السليم لدى السيدات المستفيدات.

تدشين مرحلة جديدة للبرنامج بقرية نوب طحا بشبين القناطر

وشهدت الفعاليات كذلك تدشين مرحلة جديدة للبرنامج بقرية نوب طحا بشبين القناطر، استمرارًا لمسيرة النجاح التي لمسها المجمع في المرحلة الأولى، وتلبيةً لرغبة المزيد من السيدات في الاستفادة من محتوى البرنامج.

البرامج النوعية التي ينفذها مجمع البحوث الإسلامية بهدف رفع الوعي الديني وتصحيح المفاهيم

ويُعد برنامج محو الأمية الدينية للمرأة المصرية أحد البرامج النوعية التي ينفذها المجمع بهدف رفع الوعي الديني وتصحيح المفاهيم، حيث يعتمد البرنامج على منهجية مبسطة وواضحة في أصول الدين، تُقدَّم بأسلوب يناسب جميع الفئات العمرية والثقافية، بما يسهم في بناء وعي رشيد يحصّن الأسرة والمجتمع.

