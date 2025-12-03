وزير الخارجية التركي يحذر: “اتساع الحرب في أوكرانيا أصبح مخيفًا”

18 حجم الخط

الحرب الروسية الأوكرانية، قال هاكان فيدان، وزير الخارجية التركي، إن الهجمات على السفن في البحر الأسود تُظهر اتساع نطاق الحرب في أوكرانيا، وهو ما وصفه بأنه أمر “مخيف للغاية”.

تعليق تركيا على استهداف السفن في المنطقة الاقتصادية الخالصة لتركيا

وأضاف أن هذه الهجمات التي استهدفت السفن داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لـ تركيا تمثل انتهاكًا لسلامة الملاحة وتشكل تهديدًا مباشرًا للتجارة البحرية الدولية.

تفاصيل الهجمات على السفن في المنطقة الاقتصادية التركية

وتعرضت ناقلات وشحنات بحرية لهجمات عدة قرب السواحل التركية، بما في ذلك داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لتركيا.

من بين السفن المتضررة: ناقلة النفط “فيرات” التي أصيبت بهجوم من سفينة غير مأهولة، وسفينة الشحن “كيروس” التي تعرضت لحريق، وتم إجلاء طاقمها بأمان.

تحركات أنقرة بعد الهجمات على السفن

عقد وزير الخارجية التركي اجتماعات مع حلف الناتو لمناقشة “أمن الملاحة البحرية في البحر الأسود”، مؤكدًا أهمية منع توسيع النزاع البحري.

تركيا أعلنت أنها ستتواصل مع جميع الأطراف المعنية لضمان سلامة السفن والتجارة البحرية.

كما أبدت أنقرة قلقها من ارتفاع تكلفة التأمين على الشحن البحري بعد هذه الحوادث، وهو ما قد يؤثر على التجارة الدولية.

توسع العمليات العسكرية قرب السواحل التركية يهدد سلامة الملاحة البحرية والأمن البحري الإقليمي، وتعطّل حركة التجارة والشحن في البحر الأسود قد يؤدي إلى زيادة أسعار النفط والسلع الأساسية وارتفاع تكاليف التأمين البحري.

تحذيرات تركيا تشير إلى استعدادها لاتخاذ خطوات دبلوماسية وأمنية لحماية مصالحها ومصالح حلفائها في المنطقة.

و أعلنت تركيا اليوم الثلاثاء، أن سفينة شحن تنقل زيت دوار الشمس تعرضت لـ"هجوم" في البحر الأسود، وهي في طريقها من روسيا نحو جورجيا.

