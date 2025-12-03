كأس العرب، العراق يتقدم على البحرين بثنائية في الشوط الأول

18 حجم الخط

كأس العرب، تقدم منتخب العراق على نظيره البحريني بثنائية نظيفة، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب استاد 974، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العرب.

في الدقيقة العاشرة سجل منتخب العراق الهدف الأول في مرمى البحرين عن طريق حارس المرمى البحريني إبراهيم لطف الله بالخطأ في مرماه.

وفي الدقيقة 18 خرج الحارس البحريني إبراهيم لطف الله من المباراة وشارك بديله عمر سالم.

واستمر ضغط منتخب العراق وسجل مهند علي الهدف الثاني في الدقيقة 25، وفي البداية تم إلغاء الهدف بداعي التسلل وبعد العودة لتقنية الفيديو تم تأكيد الهدف.

وكاد مهند علي أن يسجل الهدف الثالث لمنتخب العراق في الدقيقة 42 بعد الانفراد بالمرمى ولكن أنقذ مدافع البحرين الكرة من على خط المرمى.

وسدد محمد مرهون كرة خطيرة لمنتخب البحرين على مرمى العراق ولكن تمر بجوار القائم، لينتهي الشوط الأول بتقدم العراق بثنائية نظيفة.

السودان يخطف تعادلا مثيرا من الجزائر في كأس العرب 2025

فيما تعادل منتخبا الجزائر والسودان سلبيا في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مواجهات الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الرابعة في مرحلة المجموعات من بطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر.

مباراة الجزائر والسودان في كأس العرب 2025

وتعرض آدم وناس لاعب الجزائر للطرد في الوقت بدل الضائع.

ويتواجد منتخبا الجزائر والسودان في المجموعة الرابعة لبطولة كأس العرب، بجانب كل من العراق والبحرين.

كأس العرب 2025

وانطلقت بطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر حتى 18 من ديسمبر الجاري الاثنين الماضي، وفاز منتخب سوريا على تونس بهدف دون رد، وانتصر بنفس النتيجة منتخب فلسطين على قطر.

وفي اليوم الثاني، تعادل منتخب مصر مع الكويت 1-1، وانتصر منتخب المغرب على جزر القمر 3-1 كما فازت السعودية على عمان 2-1.

