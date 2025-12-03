الأربعاء 03 ديسمبر 2025
رئيس التحرير
عصام كامل

بقرار من الفيفا، مهاجم المغرب جاهز للمشاركة في كأس العرب

نجح الاتحاد المغربي لكرة القدم في تغيير الجنسية الرياضية للاعب منير الشويعر، مهاجم نهضة بركان، الذي يوجد حاليًا مع منتخب "أسود الأطلس" المشارك في بطولة كأس العرب 2025 بقطر.

 

مهاجم المغرب جاهز لكأس العرب

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عبر منصته الرسمية عن تغيير الجنسية الرياضية للاعب الشويعر، ليُصبح مؤهّلًا رسميًا لتمثيل المنتخب المغربي في منافسات كأس العرب.

‎وسيكون بإمكان المدرب طارق السكتيوي الاعتماد على الشويعر انطلاقًا من مباراة الجولة الثانية أمام منتخب سلطنة عُمان، المقرّرة يوم الجمعة المقبل، وذلك بعدما غاب عن المباراة الافتتاحية أمام جزر القمر أمس الثلاثاء.

 

وغاب الشويعر عن مواجهة جزر القمر، رغم وجود اسمه في القائمة، بسبب مشاركاته السابقة مع منتخبات فرنسا للفئات السنية وكذلك المنتخب الأولمبي الفرنسي، وهو ما جعله غير مؤهل قانونيًا للمشاركة مع المنتخب الرديف أو المنتخب الأول في تلك الفترة.

‎كما تم تغيير الجنسية الرياضية للحارس الواعد أيمن الهاني، حارس مرمى فريق أياكس أمستردام لأقل من 21 عامًا، من الهولندية إلى المغربية، ليصبح بذلك مؤهلًا للدفاع عن ألوان المنتخبات المغربية مستقبلًا.

‎ويُعدّ منير الشويعر أحد أبرز الأسماء المتألقة هذا الموسم في الدوري المغربي، بعد المستوى المميز الذي قدّمه مع نهضة بركان، الأمر الذي دفع السكتيوي إلى توجيه الدعوة له للمشاركة في نهائيات كأس العرب المقامة ما بين 1 و18 ديسمبر  بقطر.

الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اتحاد الدولي لكرة القدم الدورى المغربى بطولة كأس العرب 2025 المنتخب المغرب بطولة كأس العرب كأس العرب 2025 بقطر كأس العرب 2025

