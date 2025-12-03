18 حجم الخط

أصدر الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، قرارًا بتعيين أحمد سمير عبد الوهاب السعيد سالم، في وظيفة الوكيل الدائم لـ وزارة الأوقاف، وذلك بالمستوى الوظيفي الممتاز، لمدة عام، بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء.

تعيين أحمد سمير عبد الوهاب وكيلًا دائمًا لوزارة الأوقاف

وذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على الارتقاء بقدراتها الإدارية، وتطوير آليات التنسيق بين مختلف قطاعاتها، بما يتماشى مع رؤية الوزارة لتوسيع نطاق خدماتها وتحقيق أعلى مستويات الفاعلية في كافة مجالات العمل الديني والإداري.

الأوقاف تحتفي باليوم العالمي لذوي الهمم وتؤكد: تكريمهم واجب ديني إنساني وطني



وفي سياق متصل تحتفي وزارة الأوقاف باليوم العالمي لذوي الهمم، الذي يوافق ٣ من ديسمبر من كل عام، مؤكدة أن رعايتهم وتقديم الدعم الكامل لهم واجب ديني إنساني وطني، فهم جزء أصيل من نسيج المجتمع، يتمتعون بما كفله لهم ديننا الحنيف ودستورنا من كرامة وحقوق.

وتواصل وزارة الأوقاف جهودها العملية في تمكين أبنائها من الأئمة والعاملين من ذوي الهمم، من خلال توفير بيئة عمل ملائمة داخل المساجد والمنشآت التابعة لها، كما تثني الوزارة على النماذج المشرفة من ذوي الهمم الذين تميزوا في مجالات العلم والدعوة وخدمة المجتمع، وتؤكد استمرار تقديم الرعاية والدعم، وتنمية قدراتهم ومواهبهم، وإتاحة فرص المشاركة الفاعلة لهم في مسيرة بناء الوطن؛ بما يحقق فيهم معنى "قادرون باختلاف".

وتغتنم الوزارة هذه المناسبة لتجدد عزمها على تعزيز الوعي بحقوق ذوي الهمم من أبنائها ومن غيرهم، وترسيخ ثقافة التكافل والتراحم، والعمل على تمكينهم ودمجهم في كل صور الحياة بالمجتمع؛ تحقيقًا لمقاصد الشريعة وترسيخًا للقيم الإنسانية الراقية، سائلين الله عز وجل أن يحفظ مصر وأبناءها جميعًا من كل سوء.

