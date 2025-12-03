الأربعاء 03 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

أحمد سمير عبد الوهاب وكيلًا دائمًا لوزارة الأوقاف

أحمد سمير عبد الوهاب
أحمد سمير عبد الوهاب السعيد سالم
18 حجم الخط
ads

أصدر  الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، قرارًا بتعيين  أحمد سمير عبد الوهاب السعيد سالم، في وظيفة الوكيل الدائم لـ وزارة الأوقاف، وذلك بالمستوى الوظيفي الممتاز، لمدة عام، بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء.

 

تعيين  أحمد سمير عبد الوهاب وكيلًا دائمًا لوزارة الأوقاف

وذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على الارتقاء بقدراتها الإدارية، وتطوير آليات التنسيق بين مختلف قطاعاتها، بما يتماشى مع رؤية الوزارة لتوسيع نطاق خدماتها وتحقيق أعلى مستويات الفاعلية في كافة مجالات العمل الديني والإداري.

الأوقاف تحتفي باليوم العالمي لذوي الهمم وتؤكد: تكريمهم واجب ديني إنساني وطني


وفي سياق متصل تحتفي وزارة الأوقاف باليوم العالمي لذوي الهمم، الذي يوافق ٣ من ديسمبر من كل عام، مؤكدة أن رعايتهم وتقديم الدعم الكامل لهم واجب ديني إنساني وطني، فهم جزء أصيل من نسيج المجتمع، يتمتعون بما كفله لهم ديننا الحنيف ودستورنا من كرامة وحقوق.

وتواصل وزارة الأوقاف جهودها العملية في تمكين أبنائها من الأئمة والعاملين من ذوي الهمم، من خلال توفير بيئة عمل ملائمة داخل المساجد والمنشآت التابعة لها، كما تثني الوزارة على النماذج المشرفة من ذوي الهمم الذين تميزوا في مجالات العلم والدعوة وخدمة المجتمع، وتؤكد استمرار تقديم الرعاية والدعم، وتنمية قدراتهم ومواهبهم، وإتاحة فرص المشاركة الفاعلة لهم في مسيرة بناء الوطن؛ بما يحقق فيهم معنى "قادرون باختلاف".

وتغتنم الوزارة هذه المناسبة لتجدد عزمها على تعزيز الوعي بحقوق ذوي الهمم من أبنائها ومن غيرهم، وترسيخ ثقافة التكافل والتراحم، والعمل على تمكينهم ودمجهم في كل صور الحياة بالمجتمع؛ تحقيقًا لمقاصد الشريعة وترسيخًا للقيم الإنسانية الراقية، سائلين الله عز وجل أن يحفظ مصر وأبناءها جميعًا من كل سوء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الأوقاف أسامة الأزهري الدكتور اسامة الازهري رئيس مجلس الوزراء وزير الأوقاف

مواد متعلقة

تكليف محمد رجب خليفة رئيسًا للإدارة المركزية لشئون الدعوة بوزارة الأوقاف

تكريم خاص من الرئيس، الأوقاف تزف بشرى سارة للفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم

الأوقاف تعلن تفاصيل النسخة الـ32 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم، اليوم

وزير الاوقاف يعلن دعمه لصندوق مكافحة الإدمان لنشر الوعي بخطورة تعاطي المخدرات

الأكثر قراءة

إصابة كريم فؤاد في مران منتخب مصر قبل مواجهة الإمارات بكأس العرب

رونالدو ينافس محرز والدوسري على جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط

منتخب العراق يتخطى البحرين بثنائية في كأس العرب 2025

مقتل القيادي المصري بجماعة الإخوان المسلمين عبد الرحمن الشوادفي برصاص مسلح مجهول في الفلبين

تعرف على سعر جرام الذهب فى الصاغة اليوم الأربعاء 3-12-2025 بمنتصف التعاملات

بعد سباح الزهور، 5 مشاهد تكشف المستور في حوادث وفاة الرياضيين

غرفة عمليات حزب المؤتمر تواصل متابعة انتخابات مجلس النواب بالدوائر الملغاة

كأس العرب، العراق يتقدم على البحرين بثنائية في الشوط الأول

خدمات

المزيد

أسعار العملات مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

استقرار سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم شهادة الزور في محاضر الشرطة والنيابة

ملتقى المرأة بالجامع الأزهر: حسن العشرة أساس استقرار الأسرة والمجتمع

تفسير رؤية البقرة بالمنام وعلاقتها بقدوم سنة مليئة بالبركة والرخاء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads