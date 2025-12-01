الإثنين 01 ديسمبر 2025
أخبار مصر

تكريم خاص من الرئيس، الأوقاف تزف بشرى سارة للفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم

الدكتور أسامة الأزهري
الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف
كشف الدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف، أن الفائزين من المسابقة العالمية للقرآن الكريم فى نسختها الثانية والثلاثين، سيتم تكريمهم فى احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفا أن برنامج “دولة التلاوة” حقق نجاحا كبيرا بعد مرور ثلاثة أسابيع على انطلاقه، لافتا إلى أن مصر مليئة بالكنوز وهي بحق دولة التلاوة.

إطلاق النسخة الثانية والثلاثين من المسابقة العالمية للقرآن الكريم

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى لإطلاق النسخة الثانية والثلاثين من المسابقة العالمية للقرآن الكريم، وذلك في مسجد مصر الكبير بالعاصمة الجديدة، اتوجه بخالص الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على رعايته للمسابقة في نسختها الحالية، كما أعرب عن اعتزازي بتراث المدرسة المصرية فى القران الكريم بإطلاق إسم شمس ساطعة من شموس مصر وهو الشيخ القارئ الشحات محمد أنور، علي المسابقة بنسختها الحالية، وسيكون نجله الشيخ محمود الشحات هو القارئ في افتتاح المسابقة.

متسابقي برنامج دولة التلاوة برعاية وزارة الأوقاف 

وتابع: كما أثنى على الموهبة القارئ عبد الله عبد الموجود، أحد متسابقي برنامج دولة التلاوة، والتي أثمرت سريعا في الكشف عند تلك الكنوز، كما أوجه التحية لأسرته، كما أتوجه بالشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على هذا التعاون المثمر.

و تابع:" من أرض الكنانة مصر ل 8 مليار إنسان وهي التي كتب الله لها أن تكون هي المحرك للمواهب هكذا هي وستظل في مختلف ميادين العلم والمعرفة، ونقطع وعد على أنفسنا أن نكون رمزا للنجاح والتألق والجودة والإنارة والوطنية والجمال".

