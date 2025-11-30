وزير الاوقاف يعلن دعمه لصندوق مكافحة الإدمان لنشر الوعي بخطورة تعاطي المخدرات

18 حجم الخط

أعلن الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، دعم الوزارة الكامل لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى فى نشر الوعى بخطورة تعاطي المواد المخدرة.

قري حياة كريمة

وأعرب الأزهري عن سعادته بالمشاركة مع الوزراء في افتتاح اليوم مركز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بإحدى قرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بالغربية ، مشيدًا بهذا النموذج الكبير في علاج ومكافحة الإدمان الذي تم إنشاؤه داخل قرى حياة كريمة، موضحًا أنه وجه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن يصدر 4 كتب في مكافحة المواد المخدرة لانه خطر يواجه شبابنا، فلابد أن يحتشد الجميع في مواجهة جميع صور الإدمان.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مركز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بقرية دمنهور الوحش إحدى قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة الغربية.

كما جاء ذلك بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية والدكتورة غادة والي وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة السابق، والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وممثلي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومدحت وهبة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والقيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

أعمال صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى

وأضاف وزير الأوقاف، أنه داعم ومشارك في كل أعمال صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى لمواجهة خطر تعاطي المخدرات، وتقديم هذا النموذج إلى كل إنسان في جميع أنحاء العالم، كما سيتم تكثيف الخطب والندوات الخاصة بمحاربة الإدمان.

