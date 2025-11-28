عبد المطلب عمارة: ملتقى الأقصر الدولي للتصوير أقيم في بيئة تحمل عبق التاريخ وروح الحضارة المصرية

18 حجم الخط

شهد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، وبحضور الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، ختام فعاليات الدورة الثامنة عشرة من ملتقى الأقصر الدولي للتصوير، والذي عُقد خلال الفترة من 18 إلى 28 نوفمبر الجاري.



ويقام سمبوزيوم الأقصر الدولي تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية وقطاع صندوق التنمية الثقافية، بمشاركة نخبة من كبار الفنانين التشكيليين من مصر والوطن العربي وعدد من الدول الأوروبية.

وشارك في الملتقى فنانون من 14 دولة هي: مصر، العراق، سلطنة عمان، البحرين، المغرب، ألمانيا، إيطاليا، فنلندا، مقدونيا، إنجلترا، بيلاروسيا، روسيا وتركيا.



كما حضر فعاليات الختام كل من خالد أبو الليل رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور أحمد محيي حمزة عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر، ومحمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إلى جانب عدد من المثقفين والمهتمين بالفنون.



وتفقد محافظ الأقصر المعرض الجماعي الذي يضم أعمال جميع الفنانين المشاركين، حيث استمع إلى شرح حول أبرز الأعمال الفنية التي جسدت روح المكان واستلهمت عبق الحضارة المصرية القديمة.



وخلال كلمته، رحب محافظ الأقصر بالضيوف قائلًا: “أتوجه إليكم بكل التحية والتقدير، ويسعدني أن أرحب بكم جميعًا في مدينة الأقصر… عاصمة الحضارة ومتحف العالم المفتوح،، مشيرا إلى أن مدينة الأقصر هى أرض الحضارة ومهد الفنون، التي تمتد جذورها في أعماق التاريخ، والشاهدة على عظمة الإنسان المصري الذي سجل على جدران معابدها ومقابرها مدى حبه وتقديره للفنون بمختلف أنواعها”.



وأضاف محافظ الأقصر أن الملتقى يمثل مساحة تفاعلية مميزة تجمع بين المبدعين من مختلف الثقافات في بيئة ملهمة تحمل عبق التاريخ وروح الحضارة المصرية، كما يعكس إيمان الدولة بدور الفنون في تعزيز التواصل الإنساني والحوار الثقافي، وبناء جسور فنية بين الشرق والغرب وفتح آفاق جديدة للتجريب والإبداع.



وأكد أن الفنانين المشاركين يستلهمون أعمالهم من واقع مدينة الأقصر العظيمة التي تظل مصدر إلهام خالد للفنانين حول العالم.



وأشار محافظ الأقصر إلى أن المعرض الجماعي يمثل تجربة بصرية وإنسانية فريدة تمزج بين الإبداع المعاصر وروح المكان، وتُبرز مكانة الأقصر كمنارة فنية وثقافية على خريطة الإبداع العالمي.



وفي ختام كلمته، وجَّه محافظ الأقصر الشكر والتقدير للجنة المنظمة للملتقى وكافة الجهات الداعمة، ولكل الفنانين وضيوف الملتقى، متمنيًا لهم إقامة سعيدة على أرض محافظة الأقصر.

