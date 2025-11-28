السطوحي وأرتيكو في أمسية بقصر الأمير طاز لمناقشة قضايا الهوية والتراث

18 حجم الخط

ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية من خلال مركز إبداع قصر الأمير طاز بالخليفة أمسية ثقافية متخصصة بعنوان "التعامل مع التراث"، وذلك مساء غد السبت بمقر القصر في إطار جهود الرامية إلى ترسيخ الوعي بالتراث المصري وتعزيز الحوار الثقافي الدولي.

ويشارك في الأمسية كل من المعماري حمدي السطوحي مساعد وزير الثقافة للأنشطة الثقافية والفنية ورئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، ود. أنييلو أرتيكو الباحث الإيطالي ورئيس مؤسسة بورتاكويلي للتدريب في الفنون وإدارة التراث الثقافي.

مناقشة القضايا المحورية المرتبطة بفهم الموروث الحضاري وعلاقته بالهوية الوطنية

وتتناول الفعالية مجموعة من القضايا المحورية المرتبطة بفهم الموروث الحضاري وعلاقته بالهوية الوطنية، وطرح الرؤى الاستراتيجية للحفاظ على التراث المادي وغير المادي، إلى جانب استعراض المبادرات الإقليمية والدولية في الشرق الأوسط وأوروبا، ومناقشة نماذج من مشروعات إعادة التأهيل القائمة على معايير الحفظ الحديثة.

المعماري حمدي السطوحي

ويحظى المعماري حمدي السطوحي بمكانة بارزة على المستويين الأكاديمي والمهني، باعتباره أحد أهم الخبراء في المجلس العالمي للمعالم والمواقع (إيكوموس)، وله إسهامات مؤثرة في وضع وتنفيذ مشروعات الترميم ودراسات المناطق التراثية، بالإضافة إلى حصوله على عدد من الجوائز المرموقة، من بينها جائزة أكاديمية البحث العلمي في العمارة والتخطيط العمراني وجائزة الدولة للتفوق في الفنون.

أنييلو أرتيكو

كما يتمتع د. أنييلو أرتيكو بخبرة واسعة في تطوير البرامج الثقافية العابرة للحدود، حيث يعمل على تعزيز الشراكات الدولية الداعمة لملفات الحفاظ على التراث، من خلال المبادرات التدريبية والتعاون المشترك مع المؤسسات الثقافية المصرية، بما يسهم في تبادل الخبرات وتطوير أدوات إدارة التراث وفق المعايير العالمية.

وتأتي هذه الأمسية في سياق الدور المستمر الذي يقوم به قطاع صندوق التنمية الثقافية عبر مراكزه المختلفة، وفي مقدمتها قصر الأمير طاز، لنشر الثقافة المتخصصة وإتاحة المعرفة المرتبطة بحماية التراث للأجيال الجديدة والباحثين والمهتمين بالشأن الثقافي.

