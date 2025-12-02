التحفظ على 5 أطنان بن مغشوش داخل مطحن غير مرخص بالخانكة

18 حجم الخط

شنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة القليوبية حملة تفتيشية مفاجئة على أحد مطاحن البن غير المرخصة بدائرة مدينة الخانكة، أسفرت عن ضبط 5 أطنان من البن المغشوش وغير المطابق للمواصفات القياسية، وذلك خلال جولة تمشيطية على المحال العامة بالمنطقة.

صحة القليوبية تضبط 5 أطنان بن مغشوش داخل مطحن غير مرخص بالخانكة

يأتي ذلك في إطار تشديد الرقابة على المنشآت الغذائية وتنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور أسامة أبو عامر مدير عام الطب الوقائي بالمحافظة، لضمان وصول غذاء آمن وسليم للمستهلكين.

وجرى تنفيذ الحملة تحت إشراف الدكتور حاتم الشامي مدير الإدارة الصحية بالخانكة القليوبية حيث تم التحفظ على الكميات المضبوطة وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية. كما تم تحرير محاضر لعدم استيفاء المكان للاشتراطات الصحية وعدم حمل المسؤول شهادة صحية سارية، مع التوصية بغلق المطحن لإدارته بدون ترخيص ووجود قصور في اشتراطات السلامة والنظافة.

وأكدت مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية استمرار الحملات الرقابية المكثفة على المنشآت الغذائية، وعدم التهاون مع أي مخالفات تهدد صحة المواطنين أو سلامة الغذاء المتداول بالأسواق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.