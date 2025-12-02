الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
محافظات

التحفظ على 5 أطنان بن مغشوش داخل مطحن غير مرخص بالخانكة

شنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة القليوبية حملة تفتيشية مفاجئة على أحد مطاحن البن غير المرخصة بدائرة مدينة الخانكة، أسفرت عن ضبط 5 أطنان من البن المغشوش وغير المطابق للمواصفات القياسية، وذلك خلال جولة تمشيطية على المحال العامة بالمنطقة.

تموين القليوبية يضبط 3.3 طن دقيق بلدي مدعم قبل تهريبه للسوق السوداء

محافظ القليوبية يستقبل وكيل الأزهر احتفالا باعتماد معهد طوخ الابتدائي النموذجي

صحة القليوبية تضبط 5 أطنان بن مغشوش داخل مطحن غير مرخص بالخانكة

يأتي ذلك في إطار تشديد الرقابة على المنشآت الغذائية وتنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور أسامة أبو عامر مدير عام الطب الوقائي بالمحافظة، لضمان وصول غذاء آمن وسليم للمستهلكين.

وجرى تنفيذ الحملة تحت إشراف الدكتور حاتم الشامي مدير الإدارة الصحية بالخانكة القليوبية حيث تم التحفظ على الكميات المضبوطة وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية. كما تم تحرير محاضر لعدم استيفاء المكان للاشتراطات الصحية وعدم حمل المسؤول شهادة صحية سارية، مع التوصية بغلق المطحن لإدارته بدون ترخيص ووجود قصور في اشتراطات السلامة والنظافة.

وأكدت مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية استمرار الحملات الرقابية المكثفة على المنشآت الغذائية، وعدم التهاون مع أي مخالفات تهدد صحة المواطنين أو سلامة الغذاء المتداول بالأسواق.

