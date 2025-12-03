البرلمان الكيني يتهم القوات البريطانية على أراضيه بسوء السلوك الجنسي

18 حجم الخط

اتهم البرلمان الكيني القوات البريطانية الموجودة على أراضيه بسوء السلوك الجنسي واستغلال الكينيين في التخلص من الذخائر غير المنفجرة، مؤكدا أن تلك السلوكيات تجعل من تلك القوات "قوة استعمارية".

وبحسب "رويترز"، تسلط نتائج التحقيق الذي أجرته لجنة برلمانية معنية بالدفاع والعلاقات الخارجية الضوء على الاستياء المتزايد في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا من سلوك جنود وحدة تدريب الجيش البريطاني في كينيا الذين يواجهون اتهامات حظيت بتغطية إعلامية كبيرة في السنوات القليلة الماضية.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية في بيان: "إن الوزارة تأسف بشدة للتحديات التي نشأت فيما يتعلق بوجودنا الدفاعي في كينيا، ونحن مستعدون للتحقيق في التهم الجديدة الواردة في التقرير بمجرد تقديم أدلة".

ويتعلق الادعاء الأبرز بمقتل المواطنة الكينية أجنيس وانجيرو (21 عاما) في عام 2012 بالقرب من معسكر تدريب القوات البريطانية في بلدة نانيوكي.

جثة وانجيرو وجدت في خزان للصرف الصحي

ربما كان سر شهرة مدينة نانيوكي الكينية التجارية هو وقوعها على خط الاستواء؛ لكنها الآن أصبحت مرادفة لشيء أكثر قتامة، ففي تلك المدينة ولدت وعاشت أغنيس وانجيرو، وحيث قُتلت بوحشية.

بحثت عائلة وانجيرو عنها لأشهر قبل أن يُعثر على جثتها محشورة في خزان للصرف الصحي في نفس الفندق الذي شوهدت فيه آخر مرة حية.

عاشت وانجيرو في نانيوكي طوال عمرها الواحد والعشرين، وزياراتها الوحيدة خارج المدينة كانت لأختها سيسيليا فقط، التي كانت تسكن على بُعد ساعات من عائلتها؛ لكنها كانت تكسب دخلًا إضافيًا من ممارسة الجنس مع جنود بريطانيين في قاعدة التدريب التابعة للجيش البريطاني القريبة من المدينة.

اتفايقة للتعاون الدفاعي توفر الحماية للجنود البريطانيين في كينيا

وقبض على المشتبه به، وهو جندي بريطاني اسمه روبرت بوركيس، في بريطانيا الشهر الماضي بعد سنوات أطلقت خلالها أسرة القتيلة وجماعات حقوق الإنسان الكينية حملات تطالب بمحاسبة من قتلوها، مؤكدة أنه قاتليها يتمتعون بالحماية بموجب اتفاقية تعاون دفاعي بين البلدين؛ فيما نفى بوركيس أي تورط له في مقتل وانجيرو.

وجاء في تقرير اللجنة الكينية المنشور على موقع البرلمان الإلكتروني أنها "كشفت عن اتجاه مقلق لسوء السلوك الجنسي من قبل أفراد القوات المسلحة البريطانية في الوحدة والذي شهد وقوع اغتصاب واعتداء وتخل عن أطفال من الجنود".

القوات البريطانية تستغل الكينيين في إزالة الذخائر غير المنفجرة

وقال التقرير: إن "جلسات الاستماع العلنية في المناطق التي تتولى فيها قوات الوحدة مهام التدريب كشفت عن أدلة على وقوع عدد من الإصابات والوفيات في صفوف الكينيين الذين تستخدمهم القوات البريطانية لإزالة الذخائر غير المنفجرة دون معدات حماية، فضلا عن الأضرار البيئية الناجمة عن التخلص من مواد سامة على نحو يخالف القانون".

وأضاف: "يُنظر إلى القوات البريطانية على نحو متزايد على أنها قوة احتلال وليس شريكا في التنمية".

ووقع البلدان اتفاقية التعاون الدفاعي الحالية في عام 2021 وتنتهي صلاحيتها العام المقبل.

الجندي البريطاني ينفي الاتهامات الموجهة إليه

من جهتها، كشفت جريدة "ذا جارديان" البريطانية في عددها الصادر بتاريخ 22 نوفمبر 2025 أن "تحقيقا أُجري عام ٢٠١٨ انتهى إلى أن وانجيرو، وهي مصففة شعر وأم لطفل رضيع يبلغ من العمر خمسة أشهر، قُتلت على يد جنود بريطانيين بعد العثور عليها شبه عارية في خزان للصرف الصحي بفندق ليونز كورت بعد شهرين من اختفائها".

وقالت الجريدة "إن أحد زملاء بوركيس رآه يبكي خارج فندق ليونز كورت وقت وقوع جريمة القتل، وعندما سأله عن سبب بكائه، قال: لقد قتلتها".

لكن بوركيس قال لصحيفة ديلي ميل: "لم أقتل أغنيس وانجيرو. ولا أعتقد أنني التقيت بها قط. ولن أمزح بشأن قتل امرأة، ولم أسمع بالحادثة إلا بعد أسابيع عندما كنت في مناورة عسكرية في كندا. وبعد ذلك بوقت طويل، أُبلغت بالعثور على جثتها في خزان".

ويتابع: "لم أحجز غرفة في هذا الفندق قط، ولا أذكر أنني نزلت فيها، وأعتقد أننا عدنا إلى المخيم بحلول منتصف الليل، لقد كنت مسعفا أعالج الناس في ساحة المعركة، ولو طُعنت أغنيس في بطنها لفقدت كثيرا من الدماء، ولو قتلتها وألقيت بجثتها، لكانت الدماء قد لطخت ملابسي ويدي؛ لم يكن هناك أي أثر لذلك".

