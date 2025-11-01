السبت 01 نوفمبر 2025
خارج الحدود

مقتل 21 شخصًا وفقدان 30 آخرين نتيجة انهيار أرضي في كينيا

أفادت تقارير إخبارية، مساء اليوم السبت، بمقتل ما لا يقل عن 21 شخصًا وفقدان 30 آخرين نتيجة انهيار أرضي في كينيا.

 

انهيار أرضي في الهند

والشهر الماضي، أفاد مسؤولون والشرطة في الهند، بأن عدد القتلى في حادث تعرضت له حافلة جراء انهيار أرضي في ولاية هيماتشال براديش الجبلية ارتفع إلى 15 شخصا، مع بقاء طفل واحد في عداد المفقودين.

وقال مساعد قائد القوة الوطنية للاستجابة للكوارث، كرم سينغ، لوكالة أنباء آسيا الدولية إن طفلين أصيبا في الحادث الذي وقع مساء أمس الثلاثاء.

وذكر نائب رئيس وزراء الولاية موكيش أجنيهوتري في منشور على موقع إكس، "في هذا الحادث المروع، فقد 15 شخصا حياتهم، من بينهم 9 رجال و4 نساء وطفلان بريئان، بينما أصيب طفلان ولا يزال البحث عن طفل آخر مستمرا".

