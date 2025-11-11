الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بريطانيا تفرض قيودا على تبادل المعلومات الاستخباراتية مع واشنطن بسبب فنزويلا

الأسطول الأمريكي،
الأسطول الأمريكي، فيتو
18 حجم الخط

نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصادر مطلعة قولها: إن بريطانيا علقت تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الولايات المتحدة بشأن تهريب المخدرات في منطقة الكاريبي بسبب استهدافها للقوارب.

 بريطانيا تفرض قيودا على تبادل المعلومات الاستخباراتية مع واشنطن


وأكدت شبكة سي إن إن في تقريرها  أن بريطانيا التي لها أراض في البحر الكاريبي، كانت تساعد الولايات المتحدة منذ سنوات في تحديد السفن التي يشتبه بنقلها المخدرات حتى يكون بإمكان خفر السواحل الأمريكي اعتراضها وتوقيفها والقبض على طواقمها ومصادرة المخدرات.

وكانت بريطانيا ترسل معلوماتها الاستخباراتية إلى فريق العمل المشترك الذي مقره ولاية فلوريدا، والذي يضم مسؤولين من دول شريكة للولايات المتحدة في محاربة المخدرات.

العمليات الأمريكية في بحر الكاريبي 

وأكدت المصادر أن بريطانيا أصبحت تشعر بالقلق إزاء استهداف الولايات المتحدة للقوارب في البحر الكاريبي منذ سبتمبر الماضي، وإمكانية استخدام واشنطن المعلومات التي تقدمها بريطانيا لتنقيذ تلك العمليات.


وقالت المصادر إن المسؤولين البريطانيين يعتبرون العمليات الأمريكية التي قتل فيها 76 شخصا مخالفة للقانون الدولي، وعلقوا تقديم المعلومات الاستخباراتية قبل شهر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بريطانيا تهريب المخدرات بحر الكاريبي واشنطن فلوريدا

مواد متعلقة

لافروف يعلق على محاولة بريطانيا اختطاف مقاتلة روسية

باريس تنتقد الضربات الأمريكية في البحر الكاريبي

الأكثر قراءة

موعد مباراة منتخب مصر أمام سويسرا في كأس العالم للناشئين والقناة الناقلة

برق ورعد، الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من طقس الخميس والجمعة (فيديو)

مصادرة 288 توك توك و35 سكوتر كهربائيا مخالف بالقاهرة (صور)

وزير الثقافة يدلي بصوته في انتخابات النواب بلجنة هيئة مشروعات التعمير (صور)

منافس مصر، تفاصيل مشوار سويسرا في دور المجموعات بكأس العالم للناشئين

موعد إجراء قرعة دور الـ32 في كأس العالم للناشئين بـ قطر

"الوطنية للانتخابات": إعلان الحصر العددي للأصوات دون إصدار نتائج رسمية داخل اللجان

الخميس، تجارة عين شمس تستضيف الداعية مصطفى حسني في لقاء مفتوح

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في بورصة لندن

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

أهداف الدوري الإنجليزي بعد 11 جولة وقبل التوقف الدولي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف تنظم 676 ندوة لنشر الوعي الديني والأخلاقي عبر وسائل التواصل

الإفتاء توضح المراد من قوله تعالى ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾

هل يجوز تنفيذ وصية الأم بعدم حضور ابنها جنازتها؟، أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads