وول ستريت: استئناف محادثات سودانية روسية لإنشاء قاعدة عسكرية على البحر الأحمر

18 حجم الخط

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، في تقرير لها اليوم الاثنين، بأنه تم استئناف محادثات بين السودان وروسيا لإنشاء قاعدة عسكرية على البحر الأحمر.

إنشاء قاعدة روسية في السودان تطل على البحر الأحمر

وجاء في تقرير صحيفة وول ستريت جورنال، أن روسيا ستقدم للجيش السوداني منظومات دفاع جوي مقابل القاعدة العسكرية.

وجاء في تقرير وول ستريت جورنال أن الاقتراح السوداني بقاعدة بحرية قدم لموسكو في أكتوبر الماضي ويسمح بتمركز 300 جندي روسي و4 سفن حربية

وأشار التقرير إلى أن الموقع المقترح للقاعدة الروسية في بورتسودان أو بمنشآة أخرى على البحر الأحمر، بالإضافة إلى حصول الكرملين على امتيازات التعدين



مفاوضات سودانية روسية حول إقامة قاعدة في بورتسودان

ووفقا للصحيفة الأمريكية، فإن المقترح السوداني لموسكو سيقابله أنظمة دفاعية جوية، وهناك قلق سوداني من أن تؤدي الصفقة مع موسكو لـ"غضب أوروبي أمريكي".

وفكرة إنشاء قاعدة روسية في بوتسودان ليست وليدة هذا العام، ولكنها منذ عدة سنوات تقدمت موسكو بعرض للخرطوم خلال فترة الرئيس المعزول عمر البشير لإقامة قاعدة بحرية في بورتسودان، مقابل حصول السودان على مميزات وصفقات قوية من روسيا.

توقف المحادثات حول القاعدة البحرية الروسية

وبعد عزل عمر البشير وتولي مجلس السيادة السوداني بقيادة عبدالفتاح البرهان حكم السودان تجمدت المفاوضات حول القاعدة البحرية بفعل ضغوط خارجية رفضت تواجد موسكو في البحر الأحمر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.