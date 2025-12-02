الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
ثقافة وفنون

إيلين دي جينيريس تتراجع عن قرار هجرتها إلى بريطانيا بسبب ترامب

إيلين دي جينيريس،
إيلين دي جينيريس، فيتو
ذكر تقرير لموقع ديلي ميل، أن المذيعة الشهيرة إيلين دي جينيريس، تراجعت عن قرارها بالبقاء في المملكة المتحدة، خلال فترة  فترة تولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن اشتاقت إلى الطقس الدافئ وأسلوب الحياة في كاليفورنيا.

تفاصيل عودة إيلين دي جينيريس إلى أمريكا

واشتكت  مقدمة البرامج الحوارية، لأصدقائها من أنها لا تستطيع مواجهة شتاء بارد آخر في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى أن زوجتها ترغب بالعودة إلى التمثيل في هوليوود.

وكشفت دي جينيريس سابقًا أنها انتقلت إلى المملكة المتحدة، هربًا من رئاسة ترامب، مدّعيةً أن الحياة في إنجلترا "أفضل بكثير".

وقال إيلين حينها، تعليقا علي قرار هجرتها إلي بريطانيا،"وصلنا إلى هنا في اليوم السابق للانتخابات، واستيقظنا على الكثير من الرسائل النصية من أصدقائنا تحمل رموزًا تعبيرية باكية، فقلتُ: 'لقد فاز ترامب.. لذلك سنبقى هنا!'".

ووفقًا لأصدقاء الزوجين، فهما يخططان الآن للعودة إلي ولاية كاليفورنيا.

انتقال إيلين إلي لندن بسبب ترامب

 يذكر أن بعد فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، انتقلت إيلين وزوجتها الممثلة بورشيا، إلى منزل جديد بمدينة كوتسوولدز، وهي منطقة في جنوب غرب إنجلترا، على بعد ساعتين تقريبًا من لندن.

وكانا قد حصلتا على المنزل الخاص بهما، قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، لكنهما أصيبتا بخيبة أمل كبيرة بعد فوز ترامب، لتقررا على الفور الرحيل لبريطانيا، وترك أمريكا.

يذكر أن إيلين، واجهت سلسلة من الجدل في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك مزاعم بإساءة معاملتها في مكان العمل، وخلافها مع روزي أودونيل، وغيرها.

