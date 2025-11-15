تحذير أممي من الذخائر غير المنفجرة بغزة

18 حجم الخط

قال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في بيان صادر عنه اليوم السبت: إن الذخائر غير المنفجرة تشكل تهديدا خطيرا في جميع أنحاء قطاع غزة.

وأضاف مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أن نحو 16 ألفا و500 شخص بحاجة إلى رعاية طبية خارج قطاع غزة.

وفي وقت سابق كشف الدفاع المدني في غزة، عن حجم الذخائر التي زرعها جيش الاحتلال الإسرائيلي ولم تنفجر حتى الآن في القطاع.

وأوضح الدفاع المدني في قطاع غزة، أن الذخائر التي لم تنفجر بالقطاع تقدر بنحو 71 ألف طن وفق المنظمات الدولية.

جيش الاحتلال يسرح مزيدا من جنود الاحتياط في ظل الضغوط الأمريكية

ونقلت صحيفة هآرتس عن مصادر بجيش الاحتلال الإسرائيلي قولها: إنه سيتمّ تسريح مزيد من جنود الاحتياط وإلغاء استدعاءات كانت مقررة للأشهر المقبلة.

ويأتي ذلك في ظل الضغوط الأمريكية على إسرائيل للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي: سيتم تسريح مزيد من جنود الاحتياط

وقالت "فاينانشال تايمز": إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشدد ضغوطه على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأفاد مصدر مطلع للصحيفة بأن الإدارة الأمريكية تدرك أنها لا تستطيع ترك تنفيذ الخطة السلام للرئيس الأمريكي لإسرائيل وحدها.

بينما أشار مصدر آخر إلى أن ترامب أوضح لنتنياهو استياءه من الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة وتوقف المساعدات الإنسانية.

وصرح أحد المطلعين للصحيفة: "لم يكن ترامب سعيدًا بالإسرائيليين لأن إسرائيل كانت تحاول إيجاد مخرج من الصفقة. وقال لهم توقفوا عن ذلك".

يذكر أن ترامب كان قد أعلن في 9 أكتوبر عن توصل إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من الخطة السلام لتسوية النزاع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.