النيابة الإدارية تختتم الدورة التدريبية "تعلم لغة الإشارة"

اختتمت وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة المستشارة بريهان محسن، مديرة الوحدة، وبالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم الخميس، فعاليات الدورة التدريبية بعنوان "تعلم لغة الإشارة الخاصة بالصُم وضعاف السمع" والتي جرى عقدها خلال الفترة من ٢ – ٦ نوفمبر الجاري، بمشاركة (٣٨) من السيدات والسادة أعضاء الجهاز الإداري بالنيابة الإدارية من مختلف جهات العمل.

وتضمن البرنامج التدريبي للدورة عدة محاور، شملت شرح لمبادئ لغة الإشارة وأساليب التواصل، وتفضلت بإلقائها فيروز الجوهري – مترجم ومدرب لغة الإشارة ومسئول ملف الإعاقة بالمجلس، واستعراض لتطبيقات عملية ومحاكاة للغة الإشارة أجراها محمد محمود - مصور ومونتير بالمجلس.

وفي ختام الفعاليات تم تسليم المشاركين شهادات المشاركة في الدورة التدريبية.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.

