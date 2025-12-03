مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة مستجدات الأوضاع، ومؤتمر صحفي مرتقب

18 حجم الخط

بدأ منذ قليل، اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

يأتي هذا الاجتماع لمناقشة عدد من الملفات والقضايا الملحة على جدول أعمال الحكومة، بالإضافة إلى استعراض آخر المستجدات على الصعيدين المحلي والدولي، وتطورات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

ومن المتوقع أن يتناول الاجتماع متابعة تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، واستعراض التقارير الدورية حول معدلات الإنجاز في مختلف القطاعات، فضلًا عن بحث سبل تعزيز الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.

كما سيتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الإجراءات والقرارات التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومعالجة التحديات التي تواجه بعض القطاعات الحيوية، إلى جانب استعراض بعض مشروعات القوانين والقرارات الوزارية.

ويعقب الاجتماع مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء للرد علي كافة الاستفسارات الخاصة بوسائل الإعلام تجاه ابرز القضايا المثارة علي الساحة خلال الفترة الماضية واستعراض ما تم مناقشته من موضوعات وقرارات خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.