بالأسماء، نتائج جائزة مكتبة الإسكندرية للمبدعين الشباب في دورتها الأولى

أعلنت مكتبة الإسكندرية اليوم، عن نتائج جائزة المبدعين الشباب (2025) في دورتها الأولى، والتي تُمنح سنويًّا في سبعة فروع، لواحدٍ من المتنافسين على الجائزة في كل فرع.

وفاز في فرع السرد (الرواية) الدكتورة أسماء الشيخ عن العمل "المستعمرة"، وفي فرع الشعر (شعر الفصحى) عبد الرحمن مقلد عن العمل "رأى وتكلم".

وحصل على جائزة فرع الفكر الفلسفي والاجتماعي (الفكر الفلسفي) أحمد محمود حسن مهنى عن العمل "موعد مع فيلسوف"، وفاز في فرع الفنون التشكيلية (فن التصوير) محمد احمد عبدالعال حسن زيادة عن العمل "حافة الصمت".

نتائج دورة المبدعين الشباب (2025) في دورتها الأولى

وحصلت ماري عماد حشمت يوسف على جائزة فرع الإبداع التكنولوجي (الروبوتات والبرمجة والذكاء الاصطناعي) عن العمل: Virapox، وفاز في فرع المسرح (التأليف المسرحي) محمود عبد الله درويش عقاب عن العمل "استقالة مسرور السياف"، بينما تم حجب جائزة فرع ريادة الأعمال.

وتبلغ قيمة الجائزة مائة ألف جنيه في كل فرع من فروع الجائزة، وسوف توزع الجوائز على الفائزين في احتفالية ثقافية في النصف الثاني من هذا الشهر.

وتهنئ مكتبة الإسكندرية الفائزين، كما تتوجه بالشكر إلى جميع المشاركين لما أبدوه من موهبة وجهد وإبداع في هذه المسابقة.

جدير بالذكر أن الجائزة تأتي انطلاقًا من رسالة مكتبة الإسكندرية في دعم المبدعين، وتهدف إلى اكتشاف المواهب الشابة، ودعمهم بالمعرفة، وتنشيط الحركة الثقافية في المنطقة، ونقل الخبرات العلمية والثقافية إلى الأجيال الجديدة.

