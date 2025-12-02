الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

"التذوق الموسيقي" ضمن سلسلة ندوات نغم خالد ببيت السناري

ندوة التذوق الموسيقي
ندوة التذوق الموسيقي ببيت السناري، فيتو
18 حجم الخط

تستضيف مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي، ندوة مفتوحة للجمهور تحت عنوان "التذوق الموسيقي" ضمن سلسلة ندوات "نغم خالد"، يقدمها الدكتور الموسيقار مروان فوزي، وذلك يوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025، في تمام السادسة مساءً، بمقر بيت السناري الأثري بالسيدة زينب، بالقاهرة.

تتناول الندوة مفهوم التذوق الموسيقي وأهميته في تنمية الحس الجمالي والقدرة على الاستماع الواعي، من خلال تحليل عناصر الموسيقى وتوضيح العلاقة بين اللحن والإيقاع والكلمة، وكيفية تمييز المدارس والأساليب الموسيقية المختلفة وتقدير الجماليات الفنية في العمل الموسيقي. 

كما تتطرق الندوة إلى تطور الموسيقى العربية والعالمية عبر العصور، واستعراض أبرز المحطات التاريخية التي أثرت في نشأة القوالب الموسيقية وتطورها، وصولًا إلى الاتجاهات الحديثة في التلحين والأداء.

تأتي الندوة في إطار الاهتمام بنشر الثقافة الموسيقية والفنية، وتنمية الحس الفني والجمالي لدى الجمهور، وتعزيز الوعي بدور الموسيقى كأحد روافد الإبداع الإنساني ووسائل التعبير الوجداني.

جدير بالذكر أن الدكتور مروان فوزي هو أستاذ التأليف والتحليل الموسيقي بكلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان، ويُعد من أبرز المتخصصين في موسيقى الفيلم وعلم الجمال الموسيقي، وله العديد من الأبحاث والدراسات التي تتناول العلاقة بين الموسيقى والدراما، وحرفيات التأليف والتحليل الموسيقي، ودور الموسيقى في التعبير الفني وبناء الصورة السمعية في الأعمال السينمائية والمسرحية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مكتبه الإسكندرية بيت السناري قطاع التواصل الثقافي سلسلة ندوات نغم خالد الدكتور الموسيقار مروان فوزي مروان فوزي

مواد متعلقة

بيت السناري يستضيف حفل كورال أغاني فيلم "صوت الموسيقى"

بيت السناري يحتفي بصالح عبد الحي في أمسية طربية وغنائية الخميس المقبل

الأكثر قراءة

الدوري الإيطالي، كريمونيسي يتقدم على بولونيا 2-1 في الشوط الأول

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الثلاثاء

أسفر عن استشهاد واصابة 3 رجال شرطة، تفاصيل اقتحام وكر تجارة المخدرات فى دشنا

أمطار ورياح وسحب منخفضة، حالة الطقس غدا الثلاثاء

حلمي طولان يستقر على تشكيل منتخب مصر أمام الكويت في كأس العرب

تؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية، تحذير من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق غدا

تفاصيل طرح شقق مدينتي ضمن مبادرة بيتك في مصر

تعرف على نقاط صلاح، كاف يعلن نتائج تصويت أفضل لاعب في أفريقيا

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

قبل صدام كأس العرب.. أرقام مواجهات مصر والكويت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الامتحان في المنام وعلاقته بعدم القدرة على حل المشكلات

الإفتاء توضح مدى صحة حج المرأة أثناء فترة العدة

هل يجوز الدعاء على النفس بالموت بعد فقدان الأبناء؟ أمين الفتوى يكشف مخالفة شرعية (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads