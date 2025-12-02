"التذوق الموسيقي" ضمن سلسلة ندوات نغم خالد ببيت السناري

18 حجم الخط

تستضيف مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي، ندوة مفتوحة للجمهور تحت عنوان "التذوق الموسيقي" ضمن سلسلة ندوات "نغم خالد"، يقدمها الدكتور الموسيقار مروان فوزي، وذلك يوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025، في تمام السادسة مساءً، بمقر بيت السناري الأثري بالسيدة زينب، بالقاهرة.

تتناول الندوة مفهوم التذوق الموسيقي وأهميته في تنمية الحس الجمالي والقدرة على الاستماع الواعي، من خلال تحليل عناصر الموسيقى وتوضيح العلاقة بين اللحن والإيقاع والكلمة، وكيفية تمييز المدارس والأساليب الموسيقية المختلفة وتقدير الجماليات الفنية في العمل الموسيقي.

كما تتطرق الندوة إلى تطور الموسيقى العربية والعالمية عبر العصور، واستعراض أبرز المحطات التاريخية التي أثرت في نشأة القوالب الموسيقية وتطورها، وصولًا إلى الاتجاهات الحديثة في التلحين والأداء.

تأتي الندوة في إطار الاهتمام بنشر الثقافة الموسيقية والفنية، وتنمية الحس الفني والجمالي لدى الجمهور، وتعزيز الوعي بدور الموسيقى كأحد روافد الإبداع الإنساني ووسائل التعبير الوجداني.

جدير بالذكر أن الدكتور مروان فوزي هو أستاذ التأليف والتحليل الموسيقي بكلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان، ويُعد من أبرز المتخصصين في موسيقى الفيلم وعلم الجمال الموسيقي، وله العديد من الأبحاث والدراسات التي تتناول العلاقة بين الموسيقى والدراما، وحرفيات التأليف والتحليل الموسيقي، ودور الموسيقى في التعبير الفني وبناء الصورة السمعية في الأعمال السينمائية والمسرحية.

