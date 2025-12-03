صحة غزة في اليوم العالمي للإعاقة: 6 آلاف حالة بتر تحتاج إلى برامج تأهيل

18 حجم الخط

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تزامنا في اليوم العالمي للإعاقة، أن هناك 6 آلاف حالة بتر بحاجة إلى برامج تأهيل عاجلة طويلة الأمد.

صحة غزة: 25% من إجمالي حالات البتر أطفال

وأوضحت أن هناك 25 % من إجمالي عدد حالات البتر هم من الأطفال الذين يواجهون إعاقات دائمة في سن مُبكر.

وتابعت إن معاناة إنسانية عميقة يعيشها آلاف الجرحى وعائلاتهم تُبرز الحاجة الملحة الى خدمات التأهيل والدعم النفسي والاجتماعي.

ودعت المنظمات الدولية المعنية إلى توجيه دائرة الاهتمام العاجل للجرحى مبتوري الأطراف في غزة، وتعزيز فرص الرعاية التخصصية والتأهيلية.

ما هو اليوم العالمي للإعاقة؟

جدير بالذكر أن اليوم العالمي للإعاقة يوافق يوم 3 ديسمبر من كل عام، وقد خصصته الأمم المتحدة منذ عام 1992 لتعزيز فهم قضايا الإعاقة ودعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

يهدف هذا اليوم إلى زيادة الوعي بالمكاسب المترتبة على دمجهم في كافة جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

كما أن الهدف الأساسي يتمثل في تعزيز الوعي بحقوق ذوي الإعاقة، وزيادة دعمهم في المجتمع.

وتتضمن الفعاليات تنظيم ندوات، وحملات توعية إعلامية، وتشجيع إدماجهم في الأنشطة الثقافية والاجتماعية.

وتتمثل الأهمية في تسليط الضوء على التحديات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة وحشد الدعم لتمكينهم والمشاركة الفاعلة في المجتمع.

