أطباء بلا حدود: عشرات الآلاف من سكان غزة يحتاجون إلى الإجلاء الطبي

ناشد مسؤول في منظمة "أطباء بلا حدود" الدول فتح أبوابها أمام عشرات الآلاف من سكان غزة المحتاجين بشدة إلى الإجلاء الطبي، محذرًا من وفاة المئات أثناء انتظارهم.

وقال هاني إسليم، منسق عمليات الإجلاء الطبي من غزة للمنظمة، في مقابلة، أمس الثلاثاء، إن الأعداد التي استقبلتها الدول حتى الآن "لا تشكل سوى قطرة في محيط".

وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى إجلاء أكثر من 8 آلاف مريض من غزة منذ اندلاع الحرب عقب هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، فيما تؤكد أن أكثر من 16,500 مريض ما زالوا بحاجة للعلاج خارج القطاع الفلسطيني.

وأوضح إسليم، في مقر منظمة أطباء بلا حدود بجنيف بعد مرافقة أطفال من غزة مصابين بأمراض خطرة إلى سويسرا لتلقي العلاج، أن هذا العدد يقتصر على المرضى المسجلين للإجلاء الطبي، وأن الرقم الفعلي أعلى.

وأضاف: "تقديرنا هو أن العدد يتراوح بين ثلاثة وأربعة أضعاف هذا الرقم".

حتى الآن، استقبلت أكثر من 30 دولة مرضى من قطاع غزة، لكن عددًا قليلًا منها، بما في ذلك مصر والإمارات، استقبل أعدادًا كبيرة.

في أوروبا، استقبلت إيطاليا أكثر من 200 مريض، بينما لم تستقبل دول كبرى مثل فرنسا وألمانيا أي مريض حتى الآن.

تباطؤ وتيرة الإجلاء

استقبلت سويسرا في نوفمبر الماضي 20 طفلًا من غزة وصلوا على دفعتين.

يعاني الأطفال الـ 13 الذين رافقهم إسليم الأسبوع الماضي، والذين تتراوح أعمارهم بين شهرين و16 عامًا، من أمراض قلب خلقية والسرطان، بينما يحتاج بعضهم إلى جراحة عظام معقدة.

وأشار إلى أنه لولا الإجلاء، لما تمكن بعض هؤلاء الأطفال من النجاة، مضيفًا أنهم خضعوا للجراحة مباشرة بعد وصولهم إلى سويسرا لتجنب "مضاعفات لا يمكن إصلاحها".

أعرب إسليم عن أسفه لتباطؤ وتيرة عمليات الإجلاء الطبي مع تدهور الأوضاع في غزة.

