الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بريطانيا تنتقد التأخير في وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية إلى غزة، فيتو
دعت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، إلى فتح جميع المعابر إلى قطاع غزة لتوفير وصول إنساني غير مقيد، مشددة على ضرورة السماح بتأخر إدخال المساعدات.

 

الاحتلال يعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة 

وانتقدت الحكومة البريطانية في بيانها الصادر اليوم،  التأخير في وصول المساعدات إلى غزة بعد أن استغرقت شحنة تضم أكثر من 1100 خيمة أرسلت إلى القطاع أكثر من عام حتى وصلت.

ومن جانبها أعربت إيفيت كوبر وزيرة الخارجية، عن قلقها من أن مساعدات أخرى ممولة من بلادها المملكة المتحدة لم تتمكن من الوصول إلى السكان، رغم وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل.

وفي وقت سابق قال القائم بأعمال مندوب بريطانيا بمجلس الأمن، جيمس كاريوكي: يجب على إسرائيل أن تسمح بدخول المساعدات الآن ودون تأخير.
 

بريطانيا تطالب إسرائيل بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

وأضاف جيمس كاريوكي: على حماس الوفاء بالتزاماتها وإنهاء سيطرتها على غزة ويجب أن تحترم الترتيبات الانتقالية السيادة الفلسطينية وحق تقرير المصير.

وفي السياق ذاته قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، إن ما يحدث في المناطق الشرقية ومنتصف قطاع غزة عمليات تطهير عرقي مكتملة الأركان وامتداد للإبادة.

وفي الوقت ذاته اتهم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حركة حماس بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وجاء ذلك بعدما أفادت تقارير إخبارية، نقلًا عن مصادر عبرية، بإصابة مستوطن إسرائيلي بجراح، وتضرر مركبته جراء رشقها بالحجارة قرب بلدة الكرمل شرقي مدينة يطا جنوبي الخليل.

غزة بريطانيا المساعدات الإنسانية إلى غزة حماس إسرائيل نتنياهو

