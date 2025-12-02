18 حجم الخط

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن مستشفى "شهداء الأقصى" بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة استقبل 5 أسرى فلسطينيين أفرجت عنهم إسرائيل.

إسرائيل تفرج عن 5 أسرى من غزة

ومن جانبه أعلن مكتب الأسرى الفلسطينيين التابع لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، أن ذلك يأتي ضمن إفراجات بين الحين والآخر عن أسرى من القطاع محتجزين لأشهر في سجون إسرائيلية تفتقر للحد الأدنى من المعايير الإنسانية، حيث يتعرضون لتعذيب، حسب شهادات موثقة.

وتعرض الأسرى الفلسطينيون للتعيب في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى اعتماد الكنيست الإسرائيلي مشروع قرار لإعدام الأسرى الفلسطينيين.

وفي وقت سابق غير جهاز الأمني الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) موقفه الرافض لعقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، وأيد رئيسه تنفيذ هذه العقوبة باعتبارها رادعة، وفق ما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية.

قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

ويوم الاثنين الماضي صدَّق الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة الأولى على مشروع قانون يفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين والعرب المحتجزين في السجون الإسرائيلية، فيما ظهر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وهو يوزع الحلوى.

وتقدّم بمقترح تعديل قانون العقوبات وزير الأمن القومي اليميني المتطرف وصدقت عليه لجنة الأمن القومي في "الكنيست".

وقالت وسائل إعلام عبرية إن القرار حظي بأغلبية 39 صوتًا مقابل 16 لمصلحة القراءة الأولى لمشروع القانون المثير للجدل الذي تدعمه الحكومة لفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين الذين قتلوا إسرائيليين.

ويتعيّن إقرار النص في قراءة ثانية وثالثة لكي يصبح قانونًا.

كما تم تمرير مشروعي قانون آخرين لعقوبة الإعدام، قدمهما عضو الكنيست من الليكود نيسيم فاتوري وعضو الكنيست من حزب إسرائيل بيتنا عوديد فورير، بأغلبية 36 صوتا مقابل 15 صوتا و37 صوتا مقابل 14 صوتا.

وينص مشروع قانون عضو الكنيست عن حزب "عوتسما يهوديت"، ليمور سون هار-ميليخ، على وجوب فرض المحاكم الإسرائيلية عقوبة الإعدام على مرتكبي جرائم قتل مواطن إسرائيلي بدوافع قومية، مع السماح للقضاة العاملين في المحاكم العسكرية في الضفة الغربية بالحكم على المجرمين بالإعدام بأغلبية بسيطة، بدلًا من قرار بالإجماع.

كما يلغي مشروع القانون إمكانية تخفيف القادة العسكريين الإقليميين لهذه الأحكام.

