محلي قوص بقنا: انتظام عمليات التصويت فى لجان انتخابات مجلس النواب 2025

18 حجم الخط

ترأس الدكتور علاء شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، التابعة لجنوب محافظة قنا، غرفة العمليات لمتابعة انتظام سير العملية الانتخابية، داخل المقار التي تم فتحها فى الموعد المحدد، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

وتعتبر الدائرة الثانية بقوص بمحافظة قنا إحدى الدوائر التي ألغيت نتائجها.

فتح المقار الانتخابية بقنا

وأكد رئيس المركز أن العملية الانتخابية تسير بانتظام، وأن الأجهزة التنفيذية بالمدينة اتخذت جميع التدابير اللازمة للخروج بالعملية الانتخابية بالشكل المشرف، وتوفير كافة الوسائل اللازمة لتسهيل عملية إدلاء المواطنين بأصواتهم.

وأشار رئيس المركز إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمدينة في حالة استعداد قصوى لتقديم الدعم اللوجيستي في العملية الانتخابية، وضمان تيسير الإجراءات أمام الناخبين، لافتًا إلى أن غرفة العمليات المركزية بالوحدة تعمل على مدار الساعة لمتابعة سير الانتخابات بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالقرى، وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة، للتدخل الفوري حال حدوث أي طارئ.

وأعلنت الهيئة الوطنية الانتخابات أن اللجان الانتخابية فتحت أبوابها لاستقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب في تمام التاسعة صباحًا، وتستمر حتى التاسعة مساء، في أول أيام الاقتراع داخل مصر في الدوائر الـ19 الملغاة التي تقرر إعادة الانتخابات بها ضمن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025.

وكانت الهيئة قد قررت إلغاء الانتخابات بدوائر محافظة قنا الأربع؛ الدائرة الأولى ومقرها مركز قنا، والدائرة الثانية ومقرها مركز قوص، والدائرة الثالثة ومقرها مركز نجع حمادي، والدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو تشت.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.