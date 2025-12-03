بعد 3 ساعات تصويت، ماذا رصد الائتلاف المصري بجولة الإعادة لانتخابات النواب؟

18 حجم الخط

يتابع الائتلاف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية اليوم سير عمليات التصويت في جولة الإعادة للمرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب.

إعادة انتخابات النواب في 20 دائرة

وتجري عملية الاقتراع في ( 20 ) دائرة انتخابية موزعة بين ( 7 ) محافظات كالتالي:

- ( 7 ) دوائر بمحافظة سوهاج

- ( 4 ) دوائر بمحافظة قنا

- ( 3 ) دوائر بمحافظة البحيرة

- ( 3 ) دوائر بمحافظة الفيوم

- ( دائرة ) بمحافظة أسيوط

- ( دائرة ) بمحافظة الإسكندرية

- ( دائرة ) بمحافظة الجيزة

يتوجه الناخبون المقيدون بتلك الدوائر إلى ( 1775 ) لجنة فرعية للاختيار من بين عدد ( 551 ) مرشحا يتنافسون على عدد ( 43 ) مقعدا.



متابعو الائتلاف المصري يرصدون سير عملية التصويت

ويرصد متابعو الائتلاف سير عملية الإدلاء بالأصوات على مدار اليومين لانتخابات مجلس النواب، والتي تُجرى في 20 دائرة انتخابية على مستوى الجمهورية، وسط إقبال ملحوظ من المواطنين في عدد من اللجان منذ الساعات الأولى لفتح أبواب الاقتراع.

غرفة عمليات الائتلاف المصري



وأكد الائتلاف في بيان أن غرفة العمليات المركزية تتابع على مدار الساعة مجريات العملية الانتخابية عبر التواصل المباشر مع منسقي المحافظات والمراقبين المنتشرين داخل الدوائر التي تجرى بها الإعادة، لرصد أي ملاحظات أو معوقات قد تؤثر على سير التصويت.

جولة الإعادة في انتخابات النواب



وأوضح البيان أن العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم وهادئ في أغلب اللجان، مع التزام الجهات المعنية بتطبيق الإجراءات المنظمة، وتواجد واضح لقوات الشرطة لتأمين محيط اللجان وتسهيل حركة دخول وخروج الناخبين.

مؤشرات أولية عن العملية الانتخابية



وبين الائتلاف أنه تلقى عدة تقارير أولية تشير إلى انتظام فتح اللجان في مواعيدها، وتوافر القضاة والمشرفين في مواقعهم، ووجود طوابير متوسطة في لجان المناطق الحضرية، وعدم تسجيل أي خروقات جسيمة قد تعطل عملية التصويت حتى الآن.

