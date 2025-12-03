الأربعاء 03 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

11 متابعا دوليا يرصدون عملية التصويت في الدوائر الملغاة لانتخابات النواب

علاء شلبي رئيس المنظمة
علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، فيتو
18 حجم الخط

تواصل البعثة الدولية للمنظمة العربية لحقوق الإنسان متابعة مجريات التصويت في عينة من الدوائر الـ19 من المرحلة الأولى من انتخابات النواب التي أبطلت الهيئة الوطنية للانتخابات نتائجها.

البعثة الدولية لمتابعة الانتخابات 

وتقوم ثلاثة فرق ميدانية تضم 11 متابعًا دوليًا بمتابعة مجريات التصويت  في أربعة محافظات مصرية، وهي الجيزة والفيوم والبحيرة والإسكندرية.

وقال علاء شلبي رئيس المنظمة إنه يتوقع تقدمًا إيجابيًا في مجريات التصويت اتصالًا بالانضباط الكبير والإقبال الجيد الذي شهدته المرحلة الثانية، مشيرًا إلى أن بعثة المنظمة كانت قد توصلت لمخالفات قد تؤثر على النتائج في 8 دوائر عامة من بين 22 دائرة عامة تابعتها البعثة في المرحلة الأولى.

أحكام المحكمة الإدارية العليا

وأضاف شلبي أن الأحكام الشجاعة للمحكمة الإدارية العليا ببطلان التصويت في دوائر أخرى في المرحلة الأولى ارتبطت بشكل أساسي بالامتناع عن تسليم محاضر الحصر والفرز المتعلقة بها، وهو سبب موضوعي جوهري، لكنه لا يتعلق بما يؤثر على النتائج حتمًا، منوهًا بأن التصحيح والمراجعة هو سلوك صحي، والأكثر أهمية هو الوقاية من الأخطاء مستقبلًا، وبصفة خاصة تلبية الدعوات لمراجعة النظام الانتخابي، وخاصة توجهات المنظمة وغالبية خبراء الانتخابات نحو تفضيل نظام القائمة النسبية المفتوحة على القائمة المطلقة المغلقة لتعزيز الحق في المشاركة وضمان التعبير المناسب عن إرادة الناخبين.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البعثة الدولية لمتابعة انتخابات النواب الحقوقي علاء شلبي الدوائر الملغاة بالانتخابات

الأكثر قراءة

موعد مباراة الجزائر والسودان في كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة

مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة مستجدات الأوضاع، ومؤتمر صحفي مرتقب

غرفة العمليات الرئيسية بسوهاج تتابع سير انتخابات النواب في 7 دوائر ملغاة

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

موعد مباراة ليفربول وسندرلاند في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

برودة في القاهرة والصغرى في الصعيد تسجل 11، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

فنيين وسائقين ومهندسين، بني سويف تنظم اليوم أكبر ملتقى توظيفي للشباب والخريجين

وزيرة التضامن توجه بصرف مساعدات مالية لأسر ضحايا حادث حريق سوق الخواجات بالمنصورة

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني يسجل 123.59 جنيها للبيع في البنك المركزي اليوم الأربعاء

آخر تطورات سعر الجنيه الذهب بالصاغة اليوم الأربعاء

آخر تطورات سعر الجنيه السوداني أمام الدولار اليوم الأربعاء في بداية التعاملات

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف دمشق المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قصة مسجد الحديبية بمكة المكرمة، فضله وأسماؤه وسبب التسمية

ما حكم صبغ الشعر بالسواد؟ تعرف على رأي الفقهاء

تفسير رؤية الزرع الأخضر في المنام وعلاقته بالوصول إلى منصب مرموق

المزيد
الجريدة الرسمية
ads