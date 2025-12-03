11 متابعا دوليا يرصدون عملية التصويت في الدوائر الملغاة لانتخابات النواب

18 حجم الخط

تواصل البعثة الدولية للمنظمة العربية لحقوق الإنسان متابعة مجريات التصويت في عينة من الدوائر الـ19 من المرحلة الأولى من انتخابات النواب التي أبطلت الهيئة الوطنية للانتخابات نتائجها.

البعثة الدولية لمتابعة الانتخابات

وتقوم ثلاثة فرق ميدانية تضم 11 متابعًا دوليًا بمتابعة مجريات التصويت في أربعة محافظات مصرية، وهي الجيزة والفيوم والبحيرة والإسكندرية.

وقال علاء شلبي رئيس المنظمة إنه يتوقع تقدمًا إيجابيًا في مجريات التصويت اتصالًا بالانضباط الكبير والإقبال الجيد الذي شهدته المرحلة الثانية، مشيرًا إلى أن بعثة المنظمة كانت قد توصلت لمخالفات قد تؤثر على النتائج في 8 دوائر عامة من بين 22 دائرة عامة تابعتها البعثة في المرحلة الأولى.

أحكام المحكمة الإدارية العليا

وأضاف شلبي أن الأحكام الشجاعة للمحكمة الإدارية العليا ببطلان التصويت في دوائر أخرى في المرحلة الأولى ارتبطت بشكل أساسي بالامتناع عن تسليم محاضر الحصر والفرز المتعلقة بها، وهو سبب موضوعي جوهري، لكنه لا يتعلق بما يؤثر على النتائج حتمًا، منوهًا بأن التصحيح والمراجعة هو سلوك صحي، والأكثر أهمية هو الوقاية من الأخطاء مستقبلًا، وبصفة خاصة تلبية الدعوات لمراجعة النظام الانتخابي، وخاصة توجهات المنظمة وغالبية خبراء الانتخابات نحو تفضيل نظام القائمة النسبية المفتوحة على القائمة المطلقة المغلقة لتعزيز الحق في المشاركة وضمان التعبير المناسب عن إرادة الناخبين.



