غرفة عمليات التنسيقية تواصل انعقادها لمتابعة انتخابات الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى

تستمر غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في انعقادها اليوم الأربعاء، لمتابعة تصويت المصريين بالداخل في انتخابات مجلس النواب بالجولة الأولى للدوائر الـ19 الملغاة ضمن المرحلة الأولى، وجولة الإعادة بالمرحلة الأولى في دائرة إطسا بمحافظة الفيوم، على المقاعد الفردية فقط، والتي تجرى يومي الأربعاء والخميس 3 و4 ديسمبر الجاري، حيث تتابع الغرفة انتظام سير العملية الانتخابية وفتح وغلق اللجان الانتخابية وإقبال الناخبين.

وتتابع غرفة العمليات بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سير العملية الانتخابية، سواء قبل فتح باب التصويت والاستعدادات، وفتح اللجان الانتخابية، وتتابع انتظام عملية التصويت على مدار اليوم منذ فتح اللجان في التاسعة صباحًا حتى غلقها في التاسعة مساءً، وعملية فرز الأصوات، ورصد كل ما يتعلق بانتظام العملية الانتخابية وإقبال الناخبين.

وتنعقد غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشكل دائم لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2025، حتى انتهاء العملية الانتخابية.

