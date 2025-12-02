موقف مرشحي النواب الفائزين في 4 دوائر انتخابية ملغاة بمحافظات المرحلة الأولى

18 حجم الخط

لا يزال السؤال يتواصل بشأن وضع الفائزين في انتخابات مجلس النواب بمحافظات المرحلة الأولى، عقب قبول المحكمة الإدارية العليا 30 طعنا على الانتخابات في وبطلان نتائجها.

أحكام الإدارية العليا أحالت الفائزين إلى محكمة النقض

يأتي ذلك في الوقت الذي تضمنت فيه أحكام الإدارية العليا، دوائر الجيزة بمحافظة الجيزة، والمنتزه بالإسكندرية، والمحمودية بالبحيرة، وبندر أسوان بمحافظة أسوان، بإلغاء نتيجة الإعادة، دون دون إلغاء نتيجة المقاعد التي حُسمت بالفوز لبعض المرشحين.

إحالة بعض الطعون على نتائج انتخابات مجلس النواب إلى محكمة النقض

وتضمن حكم المحكمة الإدارية العليا، إحالة بعض الطعون إلى محكمة النقض لعدم الاختصاص، لاسيما وأن هذه الدوائر تم خلالها إعلان النتيجة بفوز بعض مرشحي المقاعد الفردية.

محكمة النقض تفصل في صحة عضوية الفائزين في انتخابات مجلس النواب

وبذلك فإن الفائزين في انتخابات مجلس النواب بمحافظات المرحلة الأولى اكتسبوا مراكز قانون بالفوز بعضوية مجلس النواب، وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.

موقف الفائزين في انتخابات مجلس النواب بالدوائر الملغاة

وفي هذا الصدد أصبح الاختصاص لدى محكمة النقض، وهي التي تفصل في صحة العضوية من عدمه، حيث تنص المادة 107 من الدستور على: تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها.

وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.

موقف الهيئة الوطنية للانتخابات

يأتي ذلك في الوقت الذي لم تعلن فيه الهيئة الوطنية للانتخابات أي جداول جديدة حتى الآن، فيما يتعلق بانتخابات الدوائر الملغاة، بينما تجري حاليا عمليات التصويت لجولة الإعادة في المرحلة الأولى، وكذلك الـ19 دائرة التي قضت الهيئة ببطلانها وإعادة الانتخابات فيها.

جدول زمني جديد لإجراء الانتخابات في الدوائر الملغاة

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، إعداد جدول زمني جديد لإجراء انتخابات مجلس النواب في الدوائر الملغاة، بينما جولة الإعادة في الدوائر التي لم يتم قبول الطعون فيها، فستجري بدون أي تغيير.

أحكام المحكمة الإدارية العليا

جدير بالذكر أن المحكمة الإدارية العليا، أصدرت أحكامها النهائية بشأن الطعون المقدمة على نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظات المرحلة الأولى.

إلغاء الانتخابات في 30 دائرة

وقضت المحكمة ببطلان وإلغاء نتائج الانتخابات في 30 دائرة انتخابية، استنادا إلى ثبوت وجود مخالفات جوهرية أثرت على سلامة العملية الانتخابية.

وتضمن الحكم أيضا النص على أن الدوائر المطعون فيها وبها ناجحين في الانتخابات، إحالتها إلى محكمة النقض، لاختصاصها بالفصل في صحة العضوية، لاسيما وأن الفائزين بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات اكتسبوا مراكز قانونية.

يذكر أن الدوائر التي تم فيها قبول الطعن جاءت على النحو التالي:

محافظة الجيزة

شملت قرارات الإلغاء 7 دوائر:

6 أكتوبر

البدرشين

بولاق الدكرور

العمرانية

الهرم

منشأة القناطر

دائرة قسم الجيزة

محافظة الفيوم:

• سنورس

محافظة المنيا:

قسم أول المنيا

مغاغة

أبو قرقاص

ملوي

ديرمواس

محافظة الإسكندرية:

قسم المنتزه

محافظة الأقصر:

قسم الأقصر

القرنة

إسنا

محافظة أسوان:

بندر أسوان

نصر النوبة

إدفو

محافظة الوادي الجديد:

قسم الخارجة

الداخلة والفرافرة

محافظة سوهاج:

البلينا

محافظة أسيوط:

قسم أول أسيوط

القوصية

أبو تيج

محافظة البحيرة:

مركز المحمودية

مركز حوش عيسى

مركز الدلنجات

مركز كوم حمادة

نص المحكمة الإدارية العليا بشأن بطلان انتخابات مجلس النواب في دوائر المرحلة الأولى

ونص حكم المحكمة الإدارية العليا على عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الطلب الأول في الطعن، وبإحالته إلى محكمة النقض للاختصاص، وأبقت الفصل في المصروفات.

ثانيًا: بقبول الطلب الثاني شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار، وذلك على النحو المبين بالأسباب، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.