قصة زواج السيدة نفيسة ومجيئها إلى مصر وأبرز كراماتها

تشهد القاهرة خلال هذه الأيام الاحتفال بـمولد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها، وتحيي الطرق الصوفية ذكرى هذا المولد، كما يتوافد أحباب آل البيت على مقام السيدة نفيسة للاحتفال بذكرى مولدها.

وخلال السطور التالية نستعرض معكم قصة زواج السيدة نفيسة ومجيئها إلي مصر وأبرز كراماتها.

التعريف بالسيدة نفيسة

هى السيدة نفيسة العالية القدر بنت الإمام الحسن الأنور بن زيد الأبلج، بن الإمام الحسن بن على بن أبى طالب، وأمها هي زينب بنت الحسن، بن الحسن بن على بن أبى طالب، من نسل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.

ولدت بمكة عام 145 هجرية، وهي في الخامسة من عمرها انتقلت مع أبوها الإمام الحسن الأنور إلى المدينة المنورة، وهناك تعلمت علوم الحديث والفقه.

وكانت دائمة الذهاب إلى المسجد النبوي والاستماع إلى الشيوخ والعلماء، فأطلق عليها لقب "نفيسة العلم"، قبل أن تصل لسن الزواج.

قصة زواج السيدة نفيسة ومجيئها إلى مصر

تزوجت السيدة نفيسة في العشر الأولى من رجب سنة 161هـ، من أحد بني عمومتها، السيد إسحاق المؤتمن (شقيق السيدة عائشة دفينة مصر)، وهو ابن السيد جعفر الصادق بن السيد محمد الباقر بن السيد علي زين العابدين بن مولانا الإمام الحسين رضي الله عنهم جميعًا، ورزقت منه بـ (القاسم، وأم كلثوم).

ولمَّا ترك الإمام الحسن الأنور والد السيدة نفيسة ولاية المدينة، خلفَه عليها زوجها إسحاق المؤتمن بن جعفر الصادق واليًا للعباسيين؛ فهي بنت أمير وزوجة أمير من أهل البيت.

وقد روي عن زواجها قصة شهيرة، تتمثل في أن معظم شباب آل البيت تقدموا لأبيها الإمام الحسن طالبين خطبتها، فما كان أبيها يوافق على أحدهم، حتى تقدم لخطبتها إسحق بن جعفر الصادق، والذي كان يلقب بـ"المؤتمن" لكثرة أمانته وقوة إيمانه، مصطحبًا كبار آل البيت، وامتنع الحسن الأنور عن الرد، فذهب إسحق إلى المسجد النبوي وأخذ يصلى داعيًا الله عز وجل مستغيثًا بجده المصطفى، صلى الله عليه وآله وسلم، فما كان من عمه الحسن الأنور إلا أن يطلب منه في اليوم التالي المجيء إلى منزله، وأخبره أن الرسول، صلى الله عليه وآله وسلم، قال له أن يزوجه نفيسة وتم زواجهما، وأنجبت منه "القاسم وأم كلثوم".

وجاءت السيدة نفيسة إلى مصر بصحبة زوجها وأبيها وأبنائها، في 193 هجرية، وذلك بعد أن ترك زوجها إمارة المدينة، لزيارة آل البيت الموجودين في مصر.

ولما علم المصريون استقبلوها في مدينة العريش ثم صحبوها إلى القاهرة، وأعطاها والي مصر في ذلك الوقت "عبدالله بن السري بن الحكم" داره الكبرى في منطقة درب السبع في ذلك الوقت.

وقيل إنها حفرت قبرها بنفسها في ذلك المنزل، وكانت تنزل فيه وتصلي، وتوفيت في شهر رمضان عام 208 هجرية.

وقرر زوجها أن يحملها إلى المدينة لكي يدفنها بالبقيع، لكن أهل مصر استجاروا بالوالي عنده ليرده عن ذلك فرفض، رغم ما جمعه المصريون من نقود طالبين منه أن يأخذها ويترك السيدة نفيسة تدفن بينهم.

وفي صباح اليوم التالي أخبر زوجها المصريين أن الرسول، صلى الله عليه وآله وسلم، قال له في المنام: "رد على الناس أموالهم وأدفنها عندهم".

كرامات السيدة نفيسة

عُرف عن السيدة نفيسة نصرتها للمظلوم وشدة تمسكها بالعدل واستغاث بها الناس فى مصر من ظلم ابن طولون، فاعترضت موكبه، فلما رآها ترجل عن فرسه فقالت له: ملكتم فأسرتم وقدرتم فقهرتم، وردت إليكم الأرزاق فقطعتم، فمحال أن يموت المظلوم ويبقى الظالم، اعملوا ما شئتم فإنا صابرون وجوروا فإنا بالله مستجيرون فعدل ابن طولون فى وقته.

ومن كرامات السيدة نفيسة أنه عندما توقف النيل عن الزيادة فى زمنها حضر إليها الناس طلبا للدعاء فدفعت بوشاحها إليهم وقالت ألقوه فى النيل فلما ألقوه زاد منسوبه حتى بلغ الله به المنافع.

وكان الإمام الشافعى إذا مرض يرسل لها رسولا من عنده يسألها الدعاء فتدعو له فلا يرجع إليه رسوله إلا وقد عوفي، فلما مرض الشافعى مرضه الأخير أرسل لها رسوله فقالت: "متعه الله بالنظر لوجهه الكريم" ورحل الإمام الشافعي بعدها

ومن كراماتها أيضا حينما قدمت إلى مصر ونزلت بدار يجاورها فيها يهود كان من بينهم امرأة لها ابنة قعيدة لا تقدر على الحركة، واشتهت الفتاة أن تبقى عند الجارة الشريفة فاستأذنت الأم من السيدة نفيسة فأذنت لها، فحملتها ووضعتها فى زاوية البيت، وذهبت فقامت السيدة نفيسة وتوضأت فجرى ماء وضوئها إلى البنت اليهودية، فألهمها الله أن أخذت بماء الوضوء، ومسحت به على قدميها فشفيت بإذن الله، وحين أخبرت البنت أمها بما حدث معها قالت هذا والله صحيح الدين.

فإذا كانت هذه بركة وضوء السيدة نفيسة فكيف بوضوء الرسول الأعظم، فدخلت على السيدة نفيسة بصحبة زوجها وأشهرا إسلامهما ثم شاع خبر البنت وإسلام والديها، فأسلم جماعة اليهود الذين كانوا يعيشون معهم وقبل أنهم كانوا 70 ألف يهودي.

ويحكى أنه كان فى حياتها أمير ظالم فطلب رجلا ليعاقبه، وكان الرجل مظلوما فمر بالسيدة نفيسة واستجار بها وطلب منها الدعاء، فقالت: امض؛ حجب الله عنك أبصار الظالمين، فمضى الرجل مع الجنود الى الأمير الظالم، إلى أن وقفوا بين يديه، فسألهم: أين الغلام فعجبوا، وقالوا إنه واقف بين يديك فقال: والله ما أراه، فقصوا عليه ما دعت له به السيدة نفيسة، فقال الأمير: وبلغ من ظلمى هذا كله؟! أن يحجب عنى المظلوم يارب إنى تائب إليك.

أول من بنى قبرا للسيدة نفيسة

ذكر المؤرخ المصري تقي الدين المقريزي في كتابه "المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والأثار"، أن أول من بنى قبر السيدة نفيسة هو والي مصر عبد الله بن السري، في عهد الدولة العباسية، وأعيد بناء الضريح في عهد الدولة الفاطمية، وأضيف له قبة، وذلك في عهد الخليفة الفاطمي المستنصر بالله، في عام 482 هـ.

ثم أمر الناصر محمد بن قلاوون بإنشاء مسجد بجوار الضريح عام 714هجرية، وأمر بتجديد المسجد والضريح معًا، وظل المسجد والضريح على حالتهم حتى عام 1173 فقد نشب حريق بالمسجد وأتلف قسم كبير منه.

وأمر الخديو عباس حلمي الثاني بإعادة بنائه في 1314 هجرية/1897 ميلادية، ليحتفظ المسجد بطابعه الأثري منذ ذلك التاريخ، حيث تعلوه منارة تم بناؤها على الطراز المملوكي، ويتوسط جدار القبلة محراب مكسو بالقاشاني الملون، وعلى يمين المحراب باب يؤدي إلى ردهة مسقوفة بوسط سقفها شخشيخة حليت بنقوش عربية، وهي الردهة الموصلة إلى ضريح السيدة نفيسة المقام فوقه مقصورة نحاسية.

