"قمر سيدنا النبي" تزين احتفالات مولد السيدة نفيسة

في أجواء مولد السيدة نفيسة، ردد الموردين أنشودة "قمر سيدنا النبي"، التي تملأ الأرجاء بروح من البهجة والإيمان، فالأغنية، التي تُعد من أبرز الأناشيد التي تُردد في الموالد المصرية، أصبحت جزءًا أساسيًا من الاحتفالات، حيث يشارك الجميع في ترديد كلماتها التي تنقل محبة النبي محمد.

قمر سيدنا النبي في مولد السيدة نفيسة

ويتناغم لحنها مع أجواء المولد، ويشعل الحماس بين الحضور، ما يضيف عمقا روحانيًا للمناسبة في كل زاوية من مولد السيدة نفيسة، حيث يتنقل صدى "قمر سيدنا النبي"، لتصبح واحدة من الأيقونات التي تساهم في خلق حالة من الفرحة والتواصل الروحي بين المشاركين في الاحتفال.

ويحتفل أبناء الطرق الصوفية والمصريون اليوم بالليلة الختامية لـ مولد السيدة نفيسة رضى الله عنها، حفيدة الإمام الحسن بن على، والسيدة نفيسة (نفيسة العلم) هى حفيدة سيدنا الإمام الحسن بن على رضى الله عنه، وزوجها إسحق المؤتمن وهو ابن عمها وحفيد الإمام الحسين رضى الله عنه، كانت من الصالحات العابدات.

ولادة ونشاة السيدة نفيسة

ولدت السيدة نفيسة بمكة عام 145هـ، ونشأت بالمدينة المنورة، وكانت تذهب إلى المسجد النبوى وتسمع إلى شيوخه وتتلقى الحديث والفقه من علمائه حتى لقبها الناس بلقب "نفيسة العلم".

وحجت السيدة نفيسة 30 حجة أدت معظمها وهى سائرة على الأقدام، وكانت فيها تتعلق بأستار الكعبة وتقول: "إلهى وسيدى ومولاى متعنى وفرحنى برضاك عنى، ولا تسبب لى سببًا يحجبك عني".

وتقص زينب ابنة أخيها يحيى المتوج طرفًا من حياة عمتها فتقول: خدمت عمتى نفيسة أربعين سنة فما رأيتها نامت الليل ولا أفطرت بنهار إلا فى الأعياد فقلت لها أما ترفقين بنفسك فقالت كيف أرفق بنفسى وأمامى عقبات لا يقطعها إلا الفائزون.

وأضافت زينب: "كانت عمتى تأكل فى كل ثلاثة أيام أكلة واحدة، وكان للسيدة نفيسة رضى الله عنها من زوجها "إسحاق المؤتمن بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب" ولدان هما "القاسم وأم كلثوم".

كواليس قدوم السيدة نفيسة الى مصر

وجاءت السيدة نفيسة إلى مصر مع زوجها وأبيها وابنها وبنتها، وكان عمر السيدة نفيسة 48 سنة وكان قدومها يوم السبت الموافق 26 من رمضان عام 193 هجرية لزيارة من كان بمصر من آل البيت بعد أن زارت بيت المقدس وقبر الخليل، ولما علم الناس فى مصر بنبأ قدومها خرجوا لاستقبالها فى مدينة العريش أعظم استقبال ثم صحبوها إلى القاهرة.

كيف حفرت حفيدة الحسن بن على قبرها بيدها ؟

وعرف عن السيدة نفيسة أنها هي التي حفرت قبرها بيدها، وكانت تنزل لتجلس فيه وتقرأ القرآن فيه، وكانت من سيدات العلم فى العالم الإسلامى، واشتهرت بإجابة دعائها حتى كان الإمام الشافعى يرسل لها دوما لتدعو الله له كلما نزلت به نازلة، ولما حضرها الموت كانت صائمة ورفضت أن تفطر وقالت لقد سألت الله أن يقبضنى إليه صائمة. وكانت تقرأ فى سورة الأنعام فلما وصلت إلى قوله تعالى "لهم دار السلام عند ربهم" ففاضت روحها الطاهرة إلى بارئها سنة 208 هـ.

كيف يحتفل أبناء الطرق الصوفية

وبدأت الطرق الصوفيةنصب خدماتها فى الشوارع الملاصقة للمسجد بعد أخذ التصريحات المحددة، وبدأت بعض الخدمات بتقديم الاطعمة والمشروبات، للزائرين،كما يشهد ميدان السيدة نفيسة تواجدًا مكثفًا من رجال الشرطة ورجال الحى من أجل تأمين وتنظيم الاحتفالية بشكل منظم لعدم إعاقة المرور بالميدان.

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