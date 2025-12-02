الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
رياضة

محمد قدوس يقود هجوم توتنهام أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبير،
توتنهام هوتسبير، فيتو
الدوري الإنجليزي، أعلن الجهاز الفني لفريق توتنهام هوتسبير بقيادة الدنماركي توماس فرانك مدرب الفريق، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة نيوكاسل يونايتد بعد قليل في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

يستضيف نيوكاسل نظيره توتنهام في لقاء يقع ضمن منافسات الجولة الـ14 من عمر الدوري الإنجليزي، وتقام أحداثه على ملعب “سانت جيمس بارك”.

 

تشكيل توتنهام أمام نيوكاسل

يدخل توتنهام مباراته أمام نيوكاسل بتشكيل مكون من: 

حراسة المرمى: فيكاريو

خط الدفاع: بورو - فان دي فين - روميرو - سبينس

خط الوسط: بينتانكور - سيمونز - سار

خط الهجوم: محمد قدوس - كولو مواني - أودوبرت.

ترتيب الفريقين قبل المباراة

يقع نادي توتنهام هوتسبير بالمرتبة الـ12 برصيد 18 نقطة جمعهم خلال 13 مباراة خاضها بالدوري حتى الآن، فيما يقبع نادي نيوكاسل بالمرتبة الـ13 بالرصيد ذاته، ويفصل بين الفريقين فارق الأهداف الذي جاء في صالح الفريق اللندني.

 

موعد مباراة نيوكاسل وتوتنهام والقناة الناقلة

يبدأ اللقاء مع صافرة حكم المباراة في تمام العاشرة والربع بتوقيت القاهرة.

ويمكن مشاهدة مباريات الدوري الإنجليزي عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية الناقل الحصري لأحداث البطولة، وتنقل فعاليات المباراة الأخيرة عبر شاشة "بي إن سبورتس 4".

الدوري الانجليزي توتنهام نيوكاسل يونايتد توماس فرانك نيوكاسل ضد توتنهام محمد قدوس

