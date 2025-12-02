الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
مركز محمد صلاح، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 14

محمد صلاح
محمد صلاح
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، يتصدر النرويجي هالاند مهاجم مانشستر سيتي جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل انطلاق الجولة الرابعة عشر.

فيما يتواجد محمد صلاح نجم ليفربول في مركز متأخر بفارق 10 أهداف كاملة عن هالاند متصدر جدول ترتيب هدافي البريميرليج.

 

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الرابعة عشر 

1- إيرلينج هالاند مانشستر سيتي 14 أهداف
2- إيجور تياجو برينتفورد 11 أهداف
3- داني ويلبيك برايتون 7 أهداف
3- جون فيليب ماتيتا كريستال بالاس 7 أهداف
4- أنطوان سيمنيو بورنموث 6 أهداف
5- ريتشارليسون توتنهام 5 أهداف
5-  بريان مبويمو مانشستر يونايتد 5 أهداف
5- نيك فولتماده نيوكاسل يونايتد 5 أهداف
6- كودي جاكبو ليفربول 4 أهداف
6- محمد صلاح ليفربول 4 أهداف
6- فيكتور جيوكيرس آرسنال 4 أهداف
6- بيريشي إيزي آرسنال 4 أهداف
6- جايدون أنتوني بيرنلي 4 أهداف
6- زيان فليمينج بيرنلي 4 أهداف
6- جواو بيدرو تشيلسي 4 أهداف
6- بيدرو نيتو تشيلسي 4 أهداف
6- إنزو فيرنانديز تشيلسي 4 أهداف
6- إليمان ندياي إيفرتون 4 أهداف
6- إيلي جونيور كروبي بورنموث 4 أهداف
6- كالوم ويلسون وست هام 4 أهداف
6- ويلسون إيزيدور سندرلاند 4 أهداف
6- لوكاس نميتشا ليدز يونايتد 4 أهداف

قائمة الهدافين التاريخيين في الدوري الإنجليزي

جدير بالذكر أن آلان شيرار يتصدر قائمة الهدافين التاريخيين في الدوري الإنجليزي برصيد 260 هدفًا يليه هاري كين، نجم توتنهام السابق، بواقع 213 فيما يحتل النجم المصري محمد صلاح المركز الرابع متجاوزًا أجويرو  وأندي كول برصيد 190 هدفًا.

 

