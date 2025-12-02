مواعيد مباريات الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي، تنطلق اليوم الثلاثاء، مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز بثلاث مواجهات على رأسهم مباراة مانشستر سيتي ضد فولهام، فيما تستكمل الجولة غدا الأربعاء بـ 6 لقاءات أهمها ليفربول ضد سندرلاند.
وتختتم الجولة الرابعة عشر من البريميرليج يوم الخميس المقبل بمواجهة مانشستر يونايتد ضد وست هام يونايتد.
مواعيد مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي
الثلاثاء 2 ديسمبر 2025
فولهام ضد مانشستر سيتي - 9:30 مساءً
بورنموث ضد إيفرتون - 9:30 مساءً
نيوكاسل يونايتد ضد توتنهام - 10:15 مساءً
الأربعاء 3 ديسمبر 2025
برايتون ضد أستون فيلا - 9:30 مساءً
بيرنلي ضد كريستال بالاس - 9:30 مساءً
وولفرهامبتون ضد نونتينجهام فورست - 9:30 مساءً
أرسنال ضد برينتقورد - 9:30 مساءً
ليدز يونايتد ضد تشيلسي - 10:15 مساءً
ليفربول ضد سندرلاند - 10:15 مساءً
الخميس 4 ديسمبر 2025
مانشستر يونايتد ضد وست هام يونايتد - 10 مساءً
وكان ليفربول الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح، نقدم 4 مراكز ليتواجد بالمركز الثامن في جدول ترتيب البريمرليج قبل الأسبوع الـ 14، وذلك بدلا من المركز الثاني عشر بعد الجولة الـ 12.
ويتصدر آرسنال قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي أقرب المنافسين و6 نقاط عن تشيلسي بعدما سقط لآرسنال في فخ التعادل أمام البلوز 1-1 في قمة الجولة الماضية.
