توتنهام يسقط بالخسارة أمام فولهام 2-1 في الدوري الإنجليزي

18 حجم الخط

حسم نادي فولهام الديربي أمام توتنهام في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأخير، ضمن الجولة الثالثة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي موسم 2025-2026.

ورفع فولهام رصيده إلى 17 نقطة في المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي فيما توقف رصيد توتنهام عند 18 نقطة في المركز العاشر.



أهداف مباراة فولهام ضد توتنهام

ونجح فولهام في تسجيل الهدف الأول في شباك توتنهام في الدقيقة الرابعة عن طريق تيتي، ثم أضاف هدفًا ثانيًا في غضون دقائق، وقع عليه اللاعب هاري ويلسون.

وأنهى فولهام الشوط الأول متقدمًا (2-0) على توتنهام بفضل ثنائية في ثلاث دقائق فقط.

وفي الشوط الثاني، قلص توتنهام الفارق بهدف وحيد عن طريق النجم الغاني محمد قدوس، في الدقيقة 59.

ويواصل توتنهام نتائجه السلبية في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم تحت قيادة الدنماركي توماس فرانك، إذ فشل في تحقيق أي فوز خلال آخر 4 مباريات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.