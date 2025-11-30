الأحد 30 نوفمبر 2025
توتنهام يسقط بالخسارة أمام فولهام 2-1 في الدوري الإنجليزي

توتنهام، فيتو
حسم نادي فولهام الديربي أمام توتنهام في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأخير، ضمن الجولة الثالثة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي موسم 2025-2026.

ورفع فولهام رصيده إلى 17 نقطة في المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي  فيما توقف رصيد توتنهام عند 18 نقطة في المركز العاشر.
 

أهداف مباراة فولهام ضد توتنهام 

ونجح فولهام في تسجيل الهدف الأول في شباك توتنهام في الدقيقة الرابعة عن طريق تيتي، ثم أضاف هدفًا ثانيًا في غضون دقائق، وقع عليه اللاعب هاري ويلسون.

 

وأنهى فولهام الشوط الأول متقدمًا (2-0) على توتنهام بفضل ثنائية في ثلاث دقائق فقط.

وفي الشوط الثاني، قلص توتنهام الفارق بهدف وحيد عن طريق النجم الغاني محمد قدوس، في الدقيقة 59.

 

ويواصل توتنهام نتائجه السلبية في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم تحت قيادة الدنماركي توماس فرانك، إذ فشل في تحقيق أي فوز خلال آخر 4 مباريات.

 

