كأس العرب، تعادل سلبي بين السعودية وعمان في الشوط الأول

كأس العرب، تعادل منتخب السعودية ونظيره العماني سلبيا بدون أهداف في الشوط الأول على أرضية استاد المدينة التعليمية، في افتتاح مشوار المنتخبين ببطولة كأس العرب 2025، والتي تقام في دولة قطر.

تشكيل السعودية ضد عمان بكأس العرب

الصورة

ويقع منتخب السعودية في المجموعة الثانية في بطولة كأس العرب 2025 والتي تضم المغرب وعمان وجزر القمر.

 

وتقام منافسات بطولة كأس العرب في الفترة من 1 ديسمبر حتى 18 ديسمبر، بمشاركة 16 منتخبًا، مقسمة على 4 مجموعات كل مجموعة تضم 4 منتخبات.

مجموعات كأس العرب 2025

المجموعة الأولى: قطر، تونس، سوريا، فلسطين.

المجموعة الثانية: المغرب، المملكة العربية السعودية، عُمان، جزر القمر.

المجموعة الثالثة: مصر، الأردن، الإمارات العربية المتحدة، الكويت.

المجموعة الرابعة: الجزائر، العراق، البحرين، السودان.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى مرحلة خروج المغلوب، والتي تتضمن ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي. ويستضيف استاد لوسيل المباراة النهائية في 18 ديسمبر.

