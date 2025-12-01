نبأ سار في مران برشلونة الختامي قبل موقعة أتلتيكو مدريد

18 حجم الخط

واصل رونالد أراوخو إثارة القلق بغيابه عن تدريبات نادي برشلونة قبل موقعة أتلتيكو مدريد بالليجا، في وقت حصل فيه الفريق على دفعة معنوية كبيرة بعودة الحارس مارك أندريه تير شتيجن إلى العمل الجماعي، بعد غياب طويل بسبب جراحة الظهر.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، شهدت المدينة الرياضية لبرشلونة صباح اليوم انطلاق آخر حصة تدريبية للفريق قبل مباراة الغد في سبوتيفاي كامب نو، وسط غياب أراوخو الذي ما زال يعاني من انزعاجات خفيفة ناجمة عن الوعكة الصحية الأخيرة التي تعرض لها.

ووصل المدافع الأوروجوياني إلى مقر التدريبات في الساعة 10:15، وهو التوقيت المخصص للاعبين المصابين أو الذين يعانون من مشكلات طفيفة تمنعهم من المشاركة في المران، بدلًا من الموعد الرسمي للفريق عند الساعة 9:30 والمخصص للإفطار والاستعداد للجلسة التدريبية.

عودة تير شتيجن

في المقابل، حملت الحصة خبرًا إيجابيًا بعودة تير شتيجن لإكمال تدريب كامل مع المجموعة لأول مرة منذ عدة أشهر.

وتحسّنت حالة الحارس الألماني بشكل ملحوظ بعد العملية التي خضع لها في الظهر، وشارك بشكل طبيعي على أرضية ملعب تيتو فيلانوفا إلى جانب زملائه.

كما شهدت تدريبات البرسا مشاركة لاعبي الرديف درو وتومي بصورة طبيعية، ما يجعل حظوظهما قوية في دخول قائمة المباراة.

وبدوره، عاد الهولندي فرينكي دي يونج للمران بشكل اعتيادي، بعدما غاب عن اللقاء السابق لأسباب شخصية، ليشارك أمس في الحصة التي تلت مواجهة ألافيس دون أي مشاكل.

ترتيب الدوري الإسباني

1- برشلونة 34 نقطة

2- ريال مدريد 33 نقطة

3- فياريال 32 نقطة

4- أتلتيكو مدريد 31 نقطة

5- ريال بيتيس 24 نقطة

6- إسبانيول 24 نقطة

7- خيتافي 20 نقطة

8- أتلتيك بيلباو 20 نقطة

9-ريال سوسييداد 16 نقطة

10- إلتشي 16 نقطة

11- رايو فاليكانو 16 نقطة

12- سيلتا فيجو 16 نقطة

13- إشبيلية 16 نقطة

14- ديبورتيفو ألافيس 15 نقطة

15- مايوركا 13 نقطة

16- فالنسيا 13 نقطة

17- أوساسونا 12 نقطة

18- جيرونا 12 نقطة

19- ليفانتي 9 نقاط

20- ريال أوفييدو 9 نقاط

