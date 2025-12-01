الإثنين 01 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مانشستر يونايتد يستهدف نجم ريال مدريد بعد أزمته مع تشابي ألونسو

ريال مدريد
ريال مدريد
18 حجم الخط

بدأ نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في ملاحقة الدولي الأوروجواياني فيديريكو فالفيردي نجم ريال مدريد، بعد دخوله في صدام جديد مع تشابي ألونسو.

في وقت يستعد فيه النادي الإنجليزي لخوض سباق معقد بسبب تاريخه المتوتر مع إدارة النادي الإسباني.

شكوك حول استمرار فالفيردي في ريال مدريد 

تزايدت الشكوك حول مستقبل فالفيردي داخل ريال مدريد بعد خلافه الأخير مع ألونسو، وسط تقارير تؤكد استياء عدد من اللاعبين من أسلوب المدرب الجديد. 

فالفيردي يرتبط بعقد ممتد حتى 2029، لكنه يدرس الرحيل إذا لم تتحسن علاقته مع المدرب خلال الفترة المقبلة. 

مانشستر يونايتد يريد فالفيردي بفرمان روبن أموريم

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية أن مانشستر يونايتد يعد من أبرز الأندية التي تراقب الموقف بين فالفيردي وريال مدريد عن قرب.

ألونسو دخل أيضًا في احتكاك مع فينيسيوس جونيور خلال الأسابيع الأولى من توليه المهمة، في وقت يجري فيه اللاعب مفاوضات تجديد عقده، ما زاد الضغوط داخل غرفة ملابس الفريق.

ألونسو أكد أنه لا يشعر بالمفاجأة من طبيعة المنصب في ريال مدريد، وقال إن العمل يتطلب تركيزًا مستمرًا وردود فعل سريعة، وإنه يعرف أن التعامل مع هذه الأجواء جزء أساسي من وظيفة أي مدرب في النادي.

وقالت الصيحفة إن روبن أموريم يضع فالفيردي ضمن أولوياته ويرغب في جلبه إلى أولد ترافورد، لكن إدارة الريال حددت سعره عند مئة 100 مليون جنيه إسترليني، بينما يرى يونايتد أن قيمته تقترب من 70 مليونًا فقط، ما يخلق فجوة كبيرة بين الناديين. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فالفيردي ريال مدريد مانشستر يونايتد نادي ريال مدريد فيديريكو فالفيردي

مواد متعلقة

قناة ريال مدريد تهاجم حكم مباراة جيرونا: نفقد النقاط بسبب أبناء نيجريرا

أول تعليق من كيليان مبابي بعد تراجع ريال مدريد عن صدارة الليجا

نيوكاسل يونايتد يخطط لخطف نجم برشلونة

مانشستر يونايتد يفوز على كريستال بالاس في ريمونتادا مثيرة بالدوري الإنجليزي (فيديو)

الأكثر قراءة

كأس مصر، الإسماعيلي يتعادل مع حرس الحدود 1/1 في الشوط الأول

أسفر عن استشهاد واصابة 3 رجال شرطة، تفاصيل اقتحام وكر تجارة المخدرات فى دشنا

وزير العدل يشهد افتتاح المؤتمر الـ21 لرؤساء إدارات وهيئات قضايا الدولة

الجامع الأموي في حلب وأسماؤه وسر بنائه

التشكيل الرسمي لمباراة قطر وفلسطين في كأس العرب

استشهاد معاون شرطة وإصابة ضابطين خلال حملة أمنية في قنا

التشكيل الرسمي لمباراة الإسماعيلي وحرس الحدود في كأس مصر

حميد الشاعري يهنئ مدين على أغنية بعد فراقك ويعلن التعاون معه في عمل جديد

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

قبل صدام كأس العرب.. أرقام مواجهات مصر والكويت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الجامع الأموي في حلب وأسماؤه وسر بنائه

متى تكون زينة المرأة مباحة وما ضوابطها الشرعية ؟،أمينة الفتوى تجيب (فيديو)

كيف أحصن نفسي من الحسد؟، عالم أزهري يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads