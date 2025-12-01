مانشستر يونايتد يستهدف نجم ريال مدريد بعد أزمته مع تشابي ألونسو

18 حجم الخط

بدأ نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في ملاحقة الدولي الأوروجواياني فيديريكو فالفيردي نجم ريال مدريد، بعد دخوله في صدام جديد مع تشابي ألونسو.

في وقت يستعد فيه النادي الإنجليزي لخوض سباق معقد بسبب تاريخه المتوتر مع إدارة النادي الإسباني.

شكوك حول استمرار فالفيردي في ريال مدريد

تزايدت الشكوك حول مستقبل فالفيردي داخل ريال مدريد بعد خلافه الأخير مع ألونسو، وسط تقارير تؤكد استياء عدد من اللاعبين من أسلوب المدرب الجديد.

فالفيردي يرتبط بعقد ممتد حتى 2029، لكنه يدرس الرحيل إذا لم تتحسن علاقته مع المدرب خلال الفترة المقبلة.

مانشستر يونايتد يريد فالفيردي بفرمان روبن أموريم

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية أن مانشستر يونايتد يعد من أبرز الأندية التي تراقب الموقف بين فالفيردي وريال مدريد عن قرب.

ألونسو دخل أيضًا في احتكاك مع فينيسيوس جونيور خلال الأسابيع الأولى من توليه المهمة، في وقت يجري فيه اللاعب مفاوضات تجديد عقده، ما زاد الضغوط داخل غرفة ملابس الفريق.

ألونسو أكد أنه لا يشعر بالمفاجأة من طبيعة المنصب في ريال مدريد، وقال إن العمل يتطلب تركيزًا مستمرًا وردود فعل سريعة، وإنه يعرف أن التعامل مع هذه الأجواء جزء أساسي من وظيفة أي مدرب في النادي.

وقالت الصيحفة إن روبن أموريم يضع فالفيردي ضمن أولوياته ويرغب في جلبه إلى أولد ترافورد، لكن إدارة الريال حددت سعره عند مئة 100 مليون جنيه إسترليني، بينما يرى يونايتد أن قيمته تقترب من 70 مليونًا فقط، ما يخلق فجوة كبيرة بين الناديين.

