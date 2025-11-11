الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
أخبار مصر

"أمهات مصر" تدعو طلاب الإعدادية لمراجعة بيانات استمارة الامتحانات بدقة

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية، فيتو
قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، إن وزارة التربية والتعليم بدأت في إتاحة التسجيل الإلكتروني لاستمارات التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية، المقرر عقدها في يناير المقبل، مؤكدة أهمية هذه الخطوة في تنظيم أعمال الامتحانات مبكرًا وضمان دقة بيانات الطلاب قبل اعتمادها رسميًا.

 أهمية متابعة أولياء الأمور لأبنائهم أثناء تسجيل الاستمارة الإلكترونية

وأشارت عبير، في تصريحات صحفية، إلى أهمية متابعة أولياء الأمور لأبنائهم أثناء تسجيل الاستمارة الإلكترونية، والتأكد من إدخال جميع البيانات بشكل صحيح ومراجعتها قبل الحفظ، لافتة إلى أن أي خطأ في البيانات قد يؤدي إلى مشكلات أثناء اعتماد الاستمارة أو دخول الامتحانات.

وأكدت عبير أن رفع الصورة الشخصية بالشكل المطلوب ومطابقتها للصورة المعتمدة من المدرسة من الخطوات الأساسية التي يجب الانتباه لها، مشددة على ضرورة التواصل مع المدرسة في حال مواجهة أي مشكلة أثناء عملية التسجيل.

ودعت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وإئتلاف أولياء الأمور جميع الطلاب إلى استغلال الفترة المقبلة في المراجعة الجادة ومتابعة دروسهم أولًا بأول، مؤكدة أن تسجيل الاستمارة يمثل الخطوة الأولى الفعلية نحو انطلاق موسم امتحانات الإعدادية، متمنية التوفيق لجميع الطلاب في أداء امتحاناتهم بنجاح.

ويأتي ذلك في إطار الدور التوعوي بالإضافة للدور التربوي لاتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، برئاسة عبير أحمد، علي مدار السنوات الماضية وحتى الآن، تجاه الطلاب وأولياء أمورهم.

الجريدة الرسمية