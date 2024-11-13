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أخبار مصر

تنبيه عاجل من التعليم لطلاب الشهادة الإعدادية 2025

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية

وجهت المدارس تنبيها عاجلا لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي المقرر لهم التقدم لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2025.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

ونبهت المدارس علي طلاب الشهادة الإعداديةأنه تم تفعيل خدمة سداد رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 وهي 158 جنيه بجميع مكاتب البريد وفوري.

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تنبيهات عاجلة من التعليم للمديريات بشأن امتحانات شهر نوفمبر

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490 طالبًا يتنافسون بالمرحلة الأولى لمسابقة أوائل الشهادة الإعدادية ببورسعيد

العام الدراسي الجديد 2025

وبدأت الدراسة بالمدارس يوم السبت الموافق ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤، على أن تنتهي الخميس الموافق ٥ يونيو ٢٠٢٥، وذلك بـ ٣٥ أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين.

 

موعد بداية الفصل الدراسي الأول للعام الجديد 

وبدأ الفصل الدراسي الأول ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ وينتهي الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق ١١/ ١/ ٢٠٢٥. 

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق ٨/ ٢/ ٢٠٢٥ إلى الخميس الموافق ٥/ ٦/ ٢٠٢٥، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق ٢٤/ ٥/ ٢٠٢٥.

وتنطلق امتحانات الدبلومات الفنية السبت ٣١/ ٥/ ٢٠٢٥، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق ١٤/ ٦/ ٢٠٢٥.

وتبدأ إجازة نصف العام من يوم السبت الموافق ٢٥/ ١/ ٢٠٢٥ وتنتهي يوم الخميس الموافق ٦/ ٢/ ٢٠٢٥، على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

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