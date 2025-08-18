الإثنين 18 أغسطس 2025
جنايات القاهرة تحدد موعد محاكمة عاطلين بتهمة تعاطي المخدرات بعين شمس

حددت محكمة جنايات القاهرة 24 أغسطس الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة عاطلين بتهمة تعاطي المواد المخدرة أمام إحدى المدارس بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن استغاثة لوجود متعاطين للمواد المخدرة أمام إحدى المدارس بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة.

وبالفحص تم تحديد الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو المشار إليه، وتم ضبطهما بمنطقة عين شمس واعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد التعاطي.

واضافا أنهما يتعمدان الوقوف أمام المدارس لمعاكسة ومضايقة الفتيات ويشعلان السجائر المحشوة بالحشيش للتباهي، مشيرين إلى أنهما لا يتاجران في المخدرات.  

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

