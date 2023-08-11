أسماء أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية المعينين والمنتخبين بالدورة الجديدة 2023 - 2027

يشمل جميع المحافظات

أصدر أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة الخارجية، القرار رقم 273 لسنة 2023 بشأن دعوة مجالس إدارات الغرف التجارية بالمحافظات للانعقاد لانتخاب هيئات مكاتبها للدورة 2023 - 2027.

نص قرار وزير الصناعة بشأن مجالس إدارة الغرف التجارية، فيتو

ووفقًا لقرار وزير الصناعة رقم 273 لسنة 2023 بشأن دعوة مجالس إدارات الغرف التجارية بالمحافظات للانعقاد لانتخاب هيئات مكاتبها للدورة 2023 - 2027، بموعد أقصاه الثلاثاء الموافق 15 أغسطس الجاري.

عدد أعضاء مجالس الغرف التجارية المنتخبين والمعينين

ويتكون مجلس إدارات الغرف التجارية من الأعضاء الذين فازوا إما بالتزكية أو الانتخابات، ويمثلون نصف الأعضاء، فيما يقوم وزير الصناعة بتعيين النصف الآخر من المجلس وعددهم وفقًا للقانون 194 عضوًا.

ويختلف عدد أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية سواء المنتخبين أو المعينين، إذ يعد مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة الأكبر من بيع المجالس كلها، بعدد 22 عضوًا، 11 منتخبين و11 معينين.

أما عدد مجالس إدارات الغرف الأخرى، 9 منتخبين ومثلهم معينين بالإسكندرية و8 منتخبين ومثلهم معينين فى كلٍ من غرف بورسعيد ودمياط والجيزة والغربية والشرقية وأسيوط والدقهلية والجيزة وسوهاج وكفر الشيخ، و7 أعضاء منتخبين ومثلهم معينين فى كلٍ من غرف القليوبية والمنوفية والاسماعيلية والسويس والفيوم وبنى سويف والمنيا وجنوب سيناء وقنا وأسوان وشمال سيناء ومرسى مطروح والبحر الأحمر، و6 أعضاء منتخبين ومثلهم معينين فى كلٍ من غرف الوادى الجديد والأقصر.

مقر الغرفة التجارية لمحافظة جنوب سيناء، فيتو

فيتو تنشر أسماء أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية بالمحافظات

«فيتو» تنشر في السطور التالية أسماء أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية بالمحافظات المعينين بقرار وزير الصناعة وأيضًا المنتخبين إما بالتصويت في الانتخابات التي أجريت في يونيه الماضي، أو الفائزين بتجديد الثقة بالتزكية:

Advertisements

أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة بالدورة الجديدة 2023 - 2027

البداية مع الغرفة التجارية بالقاهرة، التي فاز أعضاءها بالتزكية، ويضم مجلس إدارة الغرفة المكون من 22 عضوًا بالدورة الجديدة 2023 - 2027 كلًا من:

الفائزون بالتزكية، كلًا من اللواء صلاح العبد وأيمن عشري وسيد النواوي وأشرف الشيمي وأشرف خضر وشريف يحيى وخالد حسانين ومحمد مهران ومحمد منظور وإيهاب سعيد ومحمد سامي.

فيما شملت أسماء المعينين في الغرفة التجارية لمحافظة القاهرة، كلًا من عماد محمود قناوي السيد، إبراهيم فؤاد علي المغربي، شادي صلاح أحمد محمد الكومي، عبد الفتاح المحجوب عبد الفتاح صالح، طارق مصطفي كمال أحمد السلاب، أحمد عبد الحميد عبد السلام، هاني سيد سيد الرواس، أمیر نادر ریاض، أحمد محمد فرج الوسيمي، أحمد محمد أسامة أحمد النجار، نجلاء عبد المنعم عبد العزيز نعيم.

أسماء المعينين في مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، فيتو

أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية بالدورة الجديدة 2023 - 2027

أما الغرفة التجارية بالإسكندرية، فنجح في انتخابات مجلس إدارتها 9 أعضاء هم، أحمد الوكيل، وعمرو مصيلحي، وأحمد صقر ، ومحمد فتح الله، وياسر المناويشي، وأحمد حسن، وعمر الغنيمي، محمد حفني، وشريف بقطر، حازم المنوفي، وإبراهيم أبو الحسن.

فيما شملت أسماء المعينين في مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة الإسكندرية كلًا من أشرف إبراهيم منير الجزائرلي، كرم كردي عبد الفتاح، شريف ذكي سعيد مختار، أشرف خالد داود، البديوي السيد محمد علي، إسماعيل نبيل ياقوت أبوحمدة، رانيا علي محمود مهران، محمود أحمد مرعي، أحمد نبيل زكريا الكاتب.

أسماء المعينين في الغرفة التجارية بالإسكندرية، فيتو

أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة بالدورة الجديدة 2023 - 2027

وضم مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة الجيزة، بالانتخاب كلًا من السيد زغلول، عبدالله غراب، خالد سالم، عمرو مخيمر، سرور الصباحى، وائل رياض، مجدى عرابى، محمد صالح هداية.

وضمت قائمة أسماء المعينين في مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، محمد أحمد محمد أبو القاسم، محمد هشام سید أحمد هلال، حسام رفعت حسن شحاتة، أحمد جابر محمد علي سعيد، أسامة خليل محمد الشاهد، أسامة أحمد سيد العرقسوسي، أشرف کرم کردي عبد الفتاح محمد، عمرو محمد سعید جلال.

أسماء المعينين في الغرفة التجارية بالجيزة، فيتو

أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالسويس بالدورة الجديدة 2023 - 2027

وضم أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالسويس بالدورة الجديدة 2023 - 2027، بالانتخاب كلًا من السيد على أحمد على وأمين الشاطر محمد محمود العربي، وحمدي أحمد مصطفى عيد، وعلى منصور حامد على، وفرج محمد أحمد عبد العزيز، ومحمد أحمد محمود الملاح، ومحمد عبده حسن خليل.

فيما ضمت قائمة المعينين في مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة السويس، كلًأ من: أيمن كامل عبد المسيح وناريمان عبد الفضيل محمد حسنين وأمين حسن أمين حسن همام وأحمد إبراهيم حسين ومحمد إبراهيم محسب بربري وسعد إسماعيل محمد إسماعيل وأسماء محمد السيد بكر.

أسماء المعينين في الغرفة التجارية بالسويس، فيتو

أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة جنوب سيناء بالدورة الجديدة 2023 - 2027

وضمت قائمة أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة جنوب سيناء بالدورة الجديدة 2023 - 2027، بالانتخاب كلًا حنا رمسيس عازر وشهرته "أسامة فضة"، وسليمان جمعه مبارك، وحاتم السيد السيد أبو صير وشهرته "الدكتور حاتم"، ومحمد ربيع محمد على، ومصطفى عبد الله محمد عبد الله وشهرته "مصطفى واصل"، ومحمد عبده حامد، ومحمد عبد الله حسن.

وشملت قائمة المعينين في مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة جنوب سيناء، كلًا من محمد وحيد سيد صالح، وفرج السيد فارس أحمد، وأحمد مجدي عبد الوهاب، وياسر محمد عبد العزيز عبد الله، وفرج كامل عبيد حنس، وعمر أحمد حسين محمد، وعلى عبد المنعم عبد القادر.

أسماء المعينين في الغرفة التجارية بجنوب سيناء، فيتو

أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة شمال سيناء بالدورة الجديدة 2023 - 2027

وضمت قائمة أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة شمال سيناء بالدورة الجديدة 2023 - 2027، بالانتخاب كلًا من عزيز مطر، ومحمد قويدر، وشريف مصباح، ومحمد أبوحمده، وإسماعيل هبش، وسعد الغول، وإسلام الشوربجي.

وضمت قائمة المعينين في مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة شمال سيناء، محمد ناصح محمد خليل، حسین محمد عبدالهادي حسن قويدر، محمد رمضان خليل خليل، تيسير فايز احمد شاكر، ناصر محمد مسلم عابد، محمد حسين محمد خليل، رشاد حسین محمد عبدالله.

أسماء المعينين في الغرفة التجارية بشمال سيناء، فيتو

أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة القليوبية بالدورة الجديدة 2023 - 2027

أما أسماء أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة القليوبية، الفائزين بالتزكية فضمت كلًا من إبراهيم يوسف عفيفى الخولى، وأحمد كمال محمد حسن شعلان، وحاتم السيد البدوى محمد سلامة، وحمدى حمدى ابوالعنين إسماعيل وماهر مغاورى عبدالحليم شعلان، ومحمد صدقى عبد العليم محمود المغربى، ومحمد عطية إبراهيم الفيومى.

وضمت قائمة المعينين في مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة القليوبية، كلًا من جمال محمد فتح الله السعودي، أحمد أحمد عبد العال السقا، محمد حسن حسین سويلم، عفيفي بدوي إبراهيم إبراهيم، إبراهيم إيهاب السيد عبد الصمد، تامر محمد ماجد شافعي أبو شنب، هاني حسن محمد السيد نصار.

أسماء المعينين في الغرفة التجارية بالقليوبية، فيتو

أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة البحيرة بالدورة الجديدة 2023 - 2027

وعن أسماء أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة البحيرة، فضمت أسماء المنتخبين مصطفى أحمد محمد بدر، محمد عبد العزيز بصل، عاطف عبد المعطي أحمد فراج، مجدي محمود كمال الصيرفي، صلاح عبد المقصود فنطوش، محمد شعبان الشريف، أسامة الصعيدي، عبدالله أحمد عبد الله تعليب.

فيما ضمت أسماء المعينين في مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة البحيرة، محمد جميل علي ملوخية رأفت عبدالمحسن محمد علي، سند خيرالله عوض جاد الله، طه محمود عبدالهادي عثمان، أحمد حسن محمود أبوالفضل، أحمد حسين عوض مرسي الفيشاوي، محمد علي حسن قاسم، محمد أشرف محمد محمد الجمسي

أسماء المعينين في الغرفة التجارية بالبحيرة، فيتو

أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة المنوفية بالدورة الجديدة 2023 - 2027

وفيما يخص قائمة أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة المنوفية المنتخبين، التي تضم كلًا من ماجد ميشيل جورجى ميخائيل، ومحمد محمد محمد الخشن، ومحمد إبراهيم محمد موسى، ومحمد خميس أحمد المهدى، ومحمد عبدالحفيظ محمد عبدالقوى عشيبه، ومحمد مصطفى على سعدون، ونصر الدين مصيلحي الغمرى الصعيدى.

فيما ضمت قائمة المعينين في أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة المنوفية، كلًا من محمد رفعت عباس عبدالهادي، محمد نبوي محمد أبو عامر، ناجي عوض مسيحة، محمد طاهر أحمد التلاوي، بشير حمد محمد حمد، طاهر السعيد علي حسن، عصام محمد عبد الحميد الصباحي.

أسماء المعينين في الغرفة التجارية بالمنوفية، فيتو

أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الدقهلية بالدورة الجديدة 2023 - 2027

وعن قائمة أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الدقهلية المنتخبين، فضمت كلًا من المهندس أحمد إبراهيم رعب، ومدحت الفيومى، سامى سلطان، حاتم المير، والسيد حمد التهامى، وأشرف محسن، وحسن الحنفى، محمد جاد، ابراهيم رفعت حسيب.

فيما ضمت قائمة المعينين في أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الدقهلية، أحمد عبد الحميد المرسى أحمد بنه، أنيس عبدالله انيس عبداللطيف، باهر عادل محمد فاضل السعفان، أحمد ثروت فتح الباب ابوالفتوح محمد، محمد عصام محمود موسى الديب، هاني فتحي محمد عزام، أحمد السعيد رمضان السلاب أحمد، هشام عبد العزيز عبد الفتاح عبدالعزيز.

أسماء المعينين في الغرفة التجارية بالدقهلية، فيتو

أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الشرقية بالدورة الجديدة 2023 - 2027

وعن قائمة أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الشرقية المنتخبين، فضمت كلًا من حسن محمدى محمد حسن، وسعيد عبدالمنعم محمد فريد عطوه، وعبدالحميد أحمد محمد عطاالله، وعبدالسلام عوض عبد السلام محمد، وعلاء الدين أحمد محمد عبدالحميد، وعلى حامد على الباز، ومحمد حافظ حسين الزاهد، ووديع انطوان وديع داود.

فيما ضمت قائمة المعينين في أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الشرقية، كامل حسن كامل الرشيدي، أحمد حلمي محمد محمود، عمر محمد صبحي دسوقي الشنواني، إبراهيم محمد إبراهيم عمار، همام أحمد رأفت عبد الخالق، بهجت عبد الحميد عبد الحميد عطية نحلة، محمد محمود عبد المقصود محمود، أشرف محمد صلاح محمد عبد الهادي.

أسماء المعينين في الغرفة التجارية بالشرقية، فيتو

أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الغربية بالدورة الجديدة 2023 - 2027

وضمت قائمة أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الغربية المنتخبين كلًا من أبو شادي السيد عبد المقصود وشهرته شادي يسري، أمين غدية وشهرته ميمي غدية، شريف محمد محمد البشبيشي، صلاح محمد عفيفي، لطفي إبراهيم الدسوقي، محمد مصلح، محمد جابر الزهيري، ومحمود سمير عيسى.

وضمت قائمة أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الغربية المعينين، كلًا من محمود حسني ميتو، إبراهيم جابر عبد الرحمن ابوسمك، علي شعبان علي دواود، أسامة حنا صليب، داليا عبد المعز محمد توفيق مكرم، محمد فتحي أبوالفتوح محمد، محمود فاروق أحمد عياد، مجدي حسني حسين.

أسماء المعينين في الغرفة التجارية بالغربية، فيتو

أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية بالدورة الجديدة 2023 - 2027

وضمت قائمة أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية المنتخبين كلًا من جلال محمد طاهر محمد وشهرته جلال أبو الطاهر، وأحمد سامى سليم، وسعيد محمد محمد عبدالله شعيب وشهرته سعيد شعيب، وحاتم إبراهيم سيد محمد وشهرته حاتم العدوى، ووائل كمال عبد العزيز وشهرته وائل أديداس، وعلى محمد على عبد العال وشهرته على العدوى، وصابر أحمد همام على وشهرته صابر همام.

وضمت قائمة أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية المعينين، كلًا من أکرم حسين حسن الشافعي، أسامة أحمد سيد محمد، محمد محمود محمد عبدالمحسن، أمال محمود إبراهيم إبراهيم، كمال حمودة كمال كامل، أحمد السيد موسى عبد الهادي، محمد فايق عفيفي الشحات.

أسماء المعينين في الغرفة التجارية بالإسماعيلية، فيتو

أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد بالدورة الجديدة 2023 - 2027

وضمت قائمة أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد المنتخبين كلًا من أشرف عبده عبدالغنى بيومى، وحسن محمد حسن رحيم، وصلاح محمد مصطفى عبدالله، وعوض الصعيدى السيد قوطه، ومحمد السيد على حسن سعده، ومحمد عبد المجيد على أبو طالب، ومحمد محمد حسن على رحيم،وميمى عطا عوض الجندى.

وضمت قائمة أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد المعينين، كلًا من إبراهيم جمال إبراهيم أبو عميرة، علي أحمد عبدالغني محمد سالم، محمد هاني الحسيني محمد خضير، حسن محمد حسن أبوطالب، عمرو محمد محمد السيد، محمد سعد محمد مصلح، أحمد محمد حماده عوف، عبده محمد محمد رضوان.

أسماء المعينين في الغرفة التجارية ببورسعيد، فيتو

أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ بالدورة الجديدة 2023 - 2027

وضمت قائمة أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ المنتخبين كلًا من المهندس حاتم عبد الغفار، محمد دشيشة ومحمد الجراحي وفؤاد عمرو وأسامة عتمان وحجازي الشراكي وعبد العال سليمة، علاء ريحان.

وضمت قائمة أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ المعينين، كلًا من علاء الدين السيد عبد العزيز جعفر، أحمد عبدالواحد عبد الرحمن يونس، عبد الله السيد شمس الدين، أحمد يوسف أحمد حجازي، عبد السميع أبوالعز عبد الغني الاتربي، علاء عبدالعزيز عبدالوهاب، حسام مصطفي السعدني مبروك، علاء مدحت عبد الله حمد

أسماء المعينين في الغرفة التجارية بكفر الشيخ، فيتو

أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة دمياط بالدورة الجديدة 2023 - 2027

وضمت قائمة أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة دمياط المنتخبين كلًا من محمد عبداللطيف فايد، وأحمد أبو شامه، وسمير شطا، وأيمن رخا، ووسام عبد القادر، والسيد شعير، وسلامة الجحر، ومسعد الرداد.

وضمت قائمة أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة دمياط المعينين، كلًا من محمد أحمد محمد الزيني، محمد صلاح الدين محمد السيد دعدور، نادر أحمد الداجن، علي السيد علي كيوان، محمد عثمان محمد الحبشي، حسن جلال حسن شنشن، عمرو المكاوي محمد نجيد، محمد محمد مصطفي موسى.

أسماء المعينين في الغرفة التجارية بدمياط، فيتو

أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة مرسى مطروح بالدورة الجديدة 2023 - 2027

وضمت قائمة أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة مرسى مطروح المنتخبين كلًا من جمال عبد السلام محمد حماد، وحسن عبد المقصود قدورة دريزة، وفضل جمعة عبد الشفيع، ومختار جبريل على، وسليمان على عبد الواحد، وأحمد محمد الدسوقى، ومنعم فؤاد محمد كويلة.

وضمت قائمة أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة مرسى مطروح المعينين، كلًا من صلاح الدين فايز حميدة يادم، مجدي راضي ابوشليف عطية، عبدالله عبد الكريم صابر فرج، محمد حسن امين محمد مرسي، حمد الله مهدي ديب ميهوب، ممدوح منصور خوير إسماعيل، عزمي فواد كيلاني.

أسماء المعينين في الغرفة التجارية بمرسى مطروح، فيتو

أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الفيوم بالدورة الجديدة 2023 - 2027

وضمت قائمة أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الفيوم المنتخبين كلًا من حسن أحمد محمد حسين سليم، وطارق عبدالعزيز أحمد عبدالعال، وعبدالمحسن مصطفى عبدالهادى مكاوى، ومجدى طه محمد محمد جاب الله، ومحسن ربيع عبدالنبى عباس، ومحمد طه محمد محمد جاب الله، ومحمود شعبان خيرى محمد جداوى.

وضمت قائمة أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الفيوم المعينين، كلًا من حمدي سيد أحمد حمزة، محمد عمر علي محمد، أحمد سيد عبدالعال علي، عزت عزيز صموئيل فرج، خالد سید محمود محمد، مينا كميل جرجس الغنام، إبراهيم راغب ابراهيم.

أسماء المعينين في الغرفة التجارية بالفيوم، فيتو

أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة بني سويف بالدورة الجديدة 2023 - 2027

وضمت قائمة أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة بني سويف المنتخبين كلًا من محمد دهشان، واسلام أبو دولة، وعصام هريدي، وحسن عبد الوهاب جعفر، وأحمد حسن، ويحيى فوزي، وليد حامد.

وضمت قائمة أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة بني سويف المعينين، كلًا من، الحسين محمد علي براني، علي مصطفي علي زايد، مريان نادر ظريف وهبة، نهي خالد قايد الحميلي، طلعت سعد عبد المنعم محمود، وائل محمد يوسف محمد، محمد علي محمد حسن.

أسماء المعينين في الغرفة التجارية ببني سويف، فيتو

أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة المنيا بالدورة الجديدة 2023 - 2027

وضمت قائمة أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة المنيا المنتخبين كلًا من أحمد حسن أحمد أبو الليل، وأحمد راضى طه مخلوف، ورضا محمد عبد الفتاح مرجان، وعبدالرحمن محسن مهنى نجيب، ومحمد رمضان محمد سليمان، وهشام طلعت محمد شلقامى، ووائل على قطب مبارك.

وضمت قائمة أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة المنيا المعينين، كلًا من، أيمن محمد عبد الرحمن، عبدالفتاح عاشور محمد عاشور المرسي، محمد فرغلي أحمد فرغلي، عبد المحسن أحمد عبد المحسن عبد العظيم، عبد العليم علي احمد عبدالعليم، علاء علي قدري عبد الموجود، محمود حسن محمد علي.

أسماء المعينين في الغرفة التجارية بالمنيا، فيتو

أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة أسيوط بالدورة الجديدة 2023 - 2027

وضمت قائمة أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة أسيوط المنتخبين كلًا من أحمد صلاح محمد سيد، والحلفاوى محمد خليل محمد، وأحمد محمود حسن على، وعلى عبد العزيز أحمد محمد، وعماد الدين على أحمد تغيان، وعمرو إبراهيم أبوالعيون عبدالناصر سليم، وماجد مراد لمعى الدهبى، ومحمد كمال احمد محمد.

وضمت قائمة أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة أسيوط المعينين، كلًا من صلاح عبدالله محمد، صابر خله مسعد، أحمد محمد عثمان، محمد محمد سيف، ناصر محمد عبدالبديع، صلاح أحمد سلامة، بهاء هابيل نصيف، إسلام مصطفي أحمد.

أسماء المعينين في الغرفة التجارية بأسيوط، فيتو

أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة سوهاج بالدورة الجديدة 2023 - 2027

وضمت قائمة أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة سوهاج المنتخبين كلًا من أحمد الطيب محمد محمد العسال، وأحمد اللبان محفوظ عثمان، وأحمد كامل عبدالرحيم يوسف، وأحمد محمد إبراهيم أحمد عبدالرحمن، وإسماعيل عيسى محمد بطيخ، وأشرف عبداللاه على بخيت، وخالد أبوالوفا محمد محمد، وميشيل مرعى عطالله مترى.

وضمت قائمة أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة سوهاج المعينين، كلًا من عمرو محمد فتحي عبد الفضيل، وائل احمد جاد ابورحاب، معتز محمد توفيق أحمد، أیمن حسني كامل يوسف، حشمت صديق محمد الجندي، مظهر مختار إسماعيل محمود، جيهان علي ربيع حنفي، سلطان أمین أحمد محمد.

أسماء المعينين في الغرفة التجارية بسوهاج، فيتو

أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة قنا بالدورة الجديدة 2023 - 2027

وضمت قائمة أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة قنا المنتخبين كلًا من محمد عبدالسلام محمد مصطفى، وحسنى عبدالشافى حسانين، ورمضان أبوالسعود الطيرى عبدالله، وأحمد أحمد متولى أحمد، وثابت ثابت عبد الغنى على، وجلال محمد على عفيفى حسن، وحسام عبده محمد عطيه.

وضمت قائمة أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة قنا المعينين، كلًا من عاطف نعيم إسكندر إبراهيم، عبده الضبع بربري علي، ناهد يوسف عبد الرازق عبد العال، أحمد عبد الرحيم عبد العظيم محمود، مختار عبد العال محمدين عبد العال، حسن كحلاوي عبد العال، حماده موسي علي.

أسماء المعينين في الغرفة التجارية بقنا، فيتو

أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الأقصر بالدورة الجديدة 2023 - 2027

وضمت قائمة أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الأقصر المنتخبين كلًا من حسام الدين عثمان أمام عثمان، ورجائى موريس إبراهيم قوسه، وصلاح محمد خليل بدر، ومحمد فرج خضرى فراج، ومحمد قناوى محمد سيد، ويحى محمد يحى عبدالرحمن.

وضمت قائمة أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الأقصر المعينين، كلًا من سلامة رشيدي سليمان، أحمد حمزة صالح، عبد الستار أحمد ياسين محمود، أيمن أحمد الضوي العبيدي، زين العابدين أحمد لبيب، جمال عبد السلام متولي محمود.

أسماء المعينين في الغرفة التجارية بالأقصر، فيتو

أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة أسوان بالدورة الجديدة 2023 - 2027

وضمت قائمة أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة أسوان المنتخبين كلًا من حسام الدين مصطفى عبدالمجيد خالد، وسيد صابر محمود على، وعبدالرحيم أحمد محمد أحمد، وعبدالغنى عبدالعاطى إبراهيم محمد، ومحمد الشاذلى عطالله فرغل محمد، ومصطفى محمد ضيف الله محمود، ونور أحمد حسين محمد.

وضمت قائمة أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة أسوان المعينين، كلًا من أدهم أحمد ذهب محمد، محمد عثمان صابر عبده خالد، أحمد عبد الحافظ محمد عبد الرسول، محمد عبد الفتاح محمود سليمان، محمد حسنين طاهر حسنين الشعارة، حسین حسن محمد عبد العال، سمير بشارة زكي عبد المسيح.

أسماء المعينين في الغرفة التجارية بأسوان، فيتو

أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الوادي الجديد بالدورة الجديدة 2023 - 2027

وضمت قائمة أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الوادي الجديد المنتخبين كلًا من المهندس عبد الخالق عرابى، وعربى كامل يمانى، وعيد أحمد محمد حمودى، ومحمد مختارالعمدة، وياسر رشاد رفاعى.

وضمت قائمة أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الوادي الجديد المعينين، كلًا من أحمد رشاد جبالي، أسامة إبراهيم ثابت محمد، محمد ناصر الياس عباس، أميمة إبراهيم أحمد محمد، محمد عبد المنعم محمد إبراهيم.

أسماء المعينين في الغرفة التجارية بالوادي الجديد، فيتو

أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة البحر الأحمر بالدورة الجديدة 2023 - 2027

وضمت قائمة أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة البحر الأحمر المنتخبين كلًا من عبد الحميد محمد على أحمد وشهرته عبد الحميد سرحان، خالد محمد محمود عبدالجليل وشهرته خالد رضا، انطونيوس صلاح محروس سليمان، علاء حسن عمر، وصالح جمال صالح حفنى، حسام حسن عاشور وشهرته حسام عاشور، وعلى يوسف حمدان على وشهرته على ضاحى.

وضمت قائمة أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة البحر الأحمر المعينين، كلًا من أحمد محمد رفعت محمود حسن، خالد سليمان خليل محمد، ايريني وصفي عبدالسيد عبد الملاك، أحمد ابوالحسن هلال حسن، صباح إبراهيم السيد، محمد محمد قاسم توفيق، ياسر سید أحمد عبدالامام.

أسماء المعينين في الغرفة التجارية بالبحر الأحمر، فيتو