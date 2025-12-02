زيلينسكي: فرص إنهاء الحرب الآن أفضل من أي وقت مضى

الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
خارج الحدود

الحرب الروسية الأوكرانية، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على أنه يأمل في لقاء الوفد الأمريكي في أقرب وقت ممكن، بعد اجتماع موسكو الأخير. 

وأوضح أن الحوار مع الولايات المتحدة يعد ضروريًا لتنسيق الدعم السياسي والعسكري لأوكرانيا.

زيلينسكي: استخدام الأصول الروسية المجمدة ضرورة

وأشار زيلينسكي إلى أن الأصول الروسية المجمدة كان ينبغي استخدامها منذ زمن طويل لدعم الدفاع عن أوكرانيا واستعادتها من الاحتلال، معتبرًا أن استثمار هذه الموارد سيكون له أثر كبير في مساعدة بلاده.

زيلينسكي يكشف فرص إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية

وأعرب زيلينسكي عن تفاؤله حيال فرص إنهاء الحرب مع روسيا، مؤكدًا أن الظروف الحالية تمنح الأوكرانيين فرصة أفضل من أي وقت مضى لتحقيق السلام وإنهاء النزاع العسكري.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن أولويات أوكرانيا في أي مسار تفاوضي أو سياسي هي الحصول على ضمانات أمنية حقيقية والحفاظ الكامل على سيادة أراضيها، مشددًا على أن بلاده لن تقبل بأي ترتيبات تمس حقها في وحدة الأرض والقرار الوطني المستقل.

وفي تصريح حاد اللهجة، قال الرئيس الأوكراني: "لا يجب منح روسيا أي مكافأة مقابل حربها في أوكرانيا".

وأوضح أن محاولة مكافأة دولة بادرت بالهجوم واحتلال الأراضي ستشكل سابقة خطيرة في النظام الدولي، وتُضعف مبادئ القانون الدولي وحقوق الدول في الدفاع عن سيادتها.

وشدّد زيلينسكي على أن حصول كييف على ضمانات أمنية طويلة المدى يمثل أساسًا لأي حل، بما يشمل التزام دولي بحماية أوكرانيا من أي اعتداءات مستقبلية، دعم دفاعي وتقني وعسكري مستدام، ضمان عدم تكرار سيناريو الهجوم أو التوسع.

