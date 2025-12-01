الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
خارج الحدود

بوتين: قواتنا تتحكم بشكل كامل في ميدان المعركة

بوتين، فيتو
بوتين، فيتو
الحرب الروسية الأوكرانية، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تصريح عاجل، أن القوات الروسية "تتحكم بشكل كامل في ميدان المعركة"، مؤكدًا أن العمليات العسكرية تسير وفق الخطط الموضوعة دون تغيير في الأهداف المعلنة.

 

إشارة بوتين إلى تقدم روسي ميداني في الحرب ضد أوكرانيا

ويأتي تصريح بوتين في ظلّ تقارير روسية تتحدث عن تقدم ميداني في عدة محاور، معتبرًا أن الوضع العملياتي يمنح موسكو اليد العليا في إدارة وتحريك خطوط القتال.

 

رسالة ضغط من بوتين على العواصم الغربية

ويرى مراقبون أن تصريحات بوتين تهدف إلى إرسال رسالة قوة في ظل الضغوط الدولية المتزايدة والدعوات لوقف إطلاق النار، بينما تشير العواصم الغربية إلى قلقها من استمرار التصعيد الروسي على الجبهات.

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تلقى تقارير من قيادة هيئة الأركان حول تحرير مدينتي كراسنوأرمايسك وفولشانسك.

وقال بيسكوف: "مساء 30 نوفمبر، زار القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس روسيا فلاديمير بوتين إحدى نقاط قيادة مجموعة القوات المشتركة، وخلال عمله، استمع إلى تقارير رئيس هيئة الأركان العامة فاليري غيراسيموف، وقائد قوات مجموعة "تسنتر" فاليري سولودتشوك، وقائد قوات مجموعة "فوستوك" أندريه إيفانايف".

وأضاف المتحدث باسم الكرملين: "أبلغ الجنرال غيراسيموف القائد الأعلى للقوات المسلحة عن تحرير مدينتي كراسنوأرمايسك في جمهورية دونيتسك الشعبية وفولتشانسك في منطقة خاركيف، وكذلك عن نتائج تنفيذ القوات للإجراءات الهجومية في اتجاهات أخرى".

بوتين يتلقى تقارير حول تحرير مدينتي كراسنوأر مايسك وفولتشانسك

الكرملين: بوتين يستقبل وفد المفاوضين الأمريكيين خلال أيام

